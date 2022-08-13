شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: لن يكون هناك أى مساس بمكاسب المرأة التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لن يكون هناك أي مساس بمكاسب المرأة بل بالعكس يجب دعمها وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي؛ مذكرا بالمحطات التي عرفتها تونس لتحرير المرأة.

جاء ذلك خلال استقبال سعيّد، الجمعة؛ بقصر قرطاج، لرئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، حيث تم تناول اللقاء العمل الحكومي وسير عدد من المرافق العمومية كالتعليم والصحة وغيرها من القطاعات.

وشدد الرئيس التونسي، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع؛ مؤكدا أن القانون وُضع وسيوضع باسم الشعب ولفائدة الشعب، ومن المؤسف أن يتم التخفي وراء الإجراءات ويتم التمديد فيها وتبقى جملة من القضايا عالقة لسنوات في حين أن الإجراءات واضحة ولا يمكن أن تكون هناك إجراءات لفئة وإجراءات لفئات أخرى.

كما شدد الرئيس التونسي، على أنه من غير المقبول أن يتم الزج في السجن بمن يبلغ عن الفساد ويُفلت المفسد من أي تتبع أو أي عقاب.