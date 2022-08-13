شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مطلوب أمني في السعودية جراء تفجير نفسه أثناء ضبطه بجدة وإصابة 4 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، مقتل أحد المطلوبين للجهات الأمنية خلال ضبطه، جراء تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن بإصابات مختلفة جراء الانفجار.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة " إنه إلحاقاً للبيان الصادر بشأن الإعلان عن قائمة بأسماء (9) مطلوبين للجهات الأمنية، تعقبت الجهات الأمنية المطلوب رقم (4)/ عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، ورصدته مساء يوم الأربعاء الماضي في حي السامر بمحافظة جدة، وعند القبض عليه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه مقتله وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ".

وأكدت رئاسة أمن الدولة السعودية مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها ولن يكون بمنأى عن قبضة رجال الأمن لينال جزاءه الرادع.