شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو تطور جيلا جديدا من أقمار الإنترنت والاتصالات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة "ريشيتنيوف" التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن بدئها بتطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية المخصصة لتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات.

موسكو تطور جيلا جديدا من أقمار الإنترنت والاتصالات

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "بدأ المختصون بشركتنا العمل على مشروع أقمار Express-RV المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات وتغطية مناطق الأرض بشبكات الإنترنت واسعة النطاق".

وأشار البيان إلى أن منظومة Express-RV الجديدة ستشمل في البداية 4 أقمار صناعية ستعمل في مدارات بيضوية حول الأرض، وستكون جزءا من منظومة Sphere الروسية، وستساهم في تأمين الاتصالات وخدمات الإنترنت لمناطق طريق بحر الشمال ومناطق القطب الشمالي، كما ستساهم في تأمين البيانات للسفن ووسائط النقل العامة والخاصة، ومن المفترض أن تدخل هذه الأقمار الخدمة رسميا بحلول 2026.

مؤسسة روس كوسموس



ونوهت مؤسسة روس كوسموس في وقت سابق بمنظومة Sphere التي تنوي استحداثها في الفضاء وستضم 7 أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمر Skif مخصص لتأمين شبكات الإنترنت واسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء في روسيا أن الخبراء في البلاد يستعدون لإطلاق قمر صناعي جديد لينضم لمنظومة أقمار "لوتش".

وحول الموضوع قال مصدر لوكالة "تاس" الروسية "نهاية نوفمبر القادم من المفترض أن تطلق روسيا من قاعدة بايكونور صاروخا من نوع Proton-M إلى الفضاء، هذا الصاروخ سيحمل إلى مدارات الأرض قمرا صناعيا جديدا سينضم لمنظومة أقمار لوتش الروسية.

وكانت روسيا قد بدأت بتشغيل منظومة "لوتش" للأقمار الصناعية في فبراير 2016، وصممت أقمارها لتكون قادرة على ضمان تبادل المعلومات بين الأقمار الصناعية والمركبات والصواريخ الفضائية المحلقة على مدارات لا يزيد ارتفاعها عن ألفي كيلومتر، وكذلك تبادل البيانات وتأمين الاتصالات بين المحطة الفضائية الدولية والمركز الروسي لإدارة الرحلات الفضائية.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن الخبراء يعملون على تطوير منظومة "لوتش" لتصبح أقمارها قادرة على ترحيل إشارات ترسلها الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية إلى القمر، وأعلنت أنها وقعت مع معهد "ريشيتنيوف" الروسي عقودا لتطوير قمر "لوتش – 5 في إم" الذي سيطلق إلى مدار الأرض بحلول عام 2024 ليضمن الاتصال مع المسابير والمركبات الروسية المأهولة وغير المأهولة التي تطلق إلى القمر.

الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O وBerkut-VD، و12 قمر Berkut-X وBerkut-XLP.

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن الاستعدادات جارية في البلاد لإطلاق 3 أقمار صناعية جديدة من نوع Gonets.

وحول الموضوع قال مصدر مطلع لوكالة تاس الروسية "من المقرر أن تنفذ أولى عمليات إطلاق أقمار Gonets من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي في أكتوبر العام الجاري.. الأقمار الثلاثة من المتوقع أن ترسل إلى مدارات الأرض في الـ 22 من أكتوبر على الأغلب".

ووفقا للمصدر فإن "التوقيت الدقيق لإطلاق الأقمار المذكورة سيعتمد على جاهزية القمر الأول من أقمار Skif-D الذي سيتبع لمنظومة Sphere الروسية، والذي سيطلق الأقمار الثلاثة على الأرجح".

وGonets هي منظومة أقمار فضائية تؤمن الاتصالات بين الفضاء والأرض وحتى بين المواقع الأرضية، ويمكن لأقمارها العمل في مجال الاتصالات، ومراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية.

كما تستخدم أقمار هذه المنظومة لمراقبة أحوال الطقس، وحرائق الغابات والكوارث الأرضية، ويمكن استعمالها للنقل السريع للبيانات بين وحدات الجيش الروسي في أي بقعة على الأرض.