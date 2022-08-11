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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في فصل الصيف ليس من المستغرب أن تشم رائحة غير مستحبة عند خلع حذائك بعد يوم عمل طويل.

وتنشأ رائحة الأقدام الكريهة بسبب التعرق المفرط في هذه المنطقة، التي تحتوي على غدد تعرق أكثر من أي موضع آخر بالجسم.

ماهي طرق التغلب على رائحة الأقدام الكريهة في الصيف؟



وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إنه يمكن مواجهة الرائحة الكريهة المنبعثة من الأقدام بواسطة مزيل عرق مخصص للأقدام، والذي يحتوي على نسبة ألومنيوم أعلى من مزيل العرق العادي.

كما ينبغي أيضا غسل الأقدام جيدا بصورة متكررة بواسطة الماء والصابون، مع مراعاة تجفيفها جيدا للحيلولة دون تكاثر البكتيريا والفطريات في الفراغات بين الأصابع.



كما يجب تبديل الأحذية والجوارب وتعقيم الأحذية أكثر من مرة في الأسبوع بمعقمات خاصة بذلك. ويمكن غسل الأحذية المصنوعة من مواد معينة في الغسالة لتخليصها من البكتيريا. واحرص على ترك الحذاء يجف قبل ارتدائه من جديد.

ومن الأفضل ارتداء صنادل مصنوعة من مواد طبيعية كالجلد. هناك صنادل لها خواص مقاومة للبكتيريا. وحتى الصنادل يجب أن تحرص على تبديلها باستمرار.



التهاب الغدد العرقية القيحي أحد الأمراض الجلدية المؤلمة التي تصيب مريضها بالإرهاق الجسدي والعاطفي، فماذا نعرف عن هذا المرض؟

وفقًا لدراسة نُشِرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن التهاب الغدد العرقية المقيِّح هو على الأرجح مرض التهابي أو من أمراض المناعة الذاتية أو كليهما.

يحدث التهاب الغدد العرقية القيحي (HS) في واحد من كل 100 شخص، أي 1% من الأشخاص، وفقًا للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب.

ما هو التهاب الغدد العرقية القيحي؟



التهاب الغدد العرقية القيحي هو مرض جلدي التهابي مزمن يتم فيه انسداد وإصابة بصيلات الشعر والغدد العرقية في قاعدتها (تسمى الغدد المفرزة)، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

ويعتقد الباحثون أن في وجود فائض من الكيراتين (بروتين موجود في الجلد والشعر والأظافر) يبدأ النسخ الاحتياطي، ومع احتباس العرق والبكتيريا في الداخل يمكن أن تشكل البصيلة ما يشبه بثرة عميقة أو نتوء يشبه الغليان ويسمى عقدة، وعندما تتمزق تصبح خراجًا تحت الجلد مليئًا بالصديد.

وينتشر التهاب الغدد العرقية المقيِّح غالبًا في البقع المتعرقة مثل الإبطين والفخذين وبين الأرداف وتحت الثديين عند النساء.

يبدأ التهاب الغدد العرقية المقيِّح عادةً بين سن البلوغ وسن 40، ويكون الظهور الأكثر شيوعًا بين سن 21 و29 عامًا تحديدًا، وفقًا لـ StatPearls.

ومع ذلك، فإن نحو 20% من الحالات تحدث بعد سن الـ40، حسبما ذكرت مجلة طب الأمراض الجلدية JAMA.

حقائق عن التهاب الغدد العرقية القيحي

موقع healthcentral استعرض عددا من الحقائق عن هذا المرض، كالتالي:

1- أكثر شيوعا في النساء

يظهر التهاب الغدد العرقية المقيِّح أكثر شيوعًا في النساء 4 مرات من الرجال، و3 مرات أكثر شيوعًا في المجتمع الأسود منه في المجتمع الأبيض.

وقد يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الغدد العرقية المقيّح من حالات متزامنة أيضًا، بما في ذلك مرض التهاب الأمعاء (IBD)، والسمنة، والتهاب المفاصل الالتهابي، ومتلازمة التمثيل الغذائي، ومشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب، حسب البحث.

2- يتطور في مراحل

يمكن لطبيب الأمراض الجلدية الخاص بك تشخيص التهاب الغدد العرقية المقيِّح عن طريق إجراء فحص دم وكذلك اختبار مزرعة، والذي يحلل السائل من العقيدات.

ويمكن أن يتغيّر المرض بمرور الوقت ويتم تصنيفها إلى ثلاث مراحل، في الأولى قد تلاحظ نتوءًا أحمر عميقًا في الإبط أو الفخذ.

ثم تبدأ الكتل المتعددة المؤلمة في الظهور في المنطقة نفسها في المرحلة الثانية، وبمرور الوقت ومع تقدم المرض إلى المرحلة الثالثة يمكن أن تتحول هذه الكتل إلى خراجات قد تسرب صديدًا أو دمًا، وقد تلتئم المناطق المصابة ثم تشتعل مرة أخرى وتشكل ندوبًا أو مسالك داخل الجلد.

3- ليس له علاقة بالنظافة

التهاب الغدد العرقية المقيِّح لا ينتج عن قلة النظافة أو عن عدوى، وتقول الدكتورة سيلفيا هسو، أستاذة الأمراض الجلدية في كلية لويس كاتز للطب بجامعة تمبل في فيلادلفيا: "هناك عدد قليل من عوامل الخطر الرئيسية المرتبطة بالتهاب الغدد العرقية المقيّح، وتشمل العرق والجنس والتدخين والسمنة".

علاوة على ذلك، يتسبب التدخين والسمنة في زيادة شدة المرض أيضًا، ويمكن أن تشمل العوامل الأخرى العوامل الوراثية، حيث إن واحدا من كل ثلاثة أشخاص مصاب بالتهاب الغدد العرقية المقيّح لديه فرد من العائلة مصاب به أيضًا، فضلا عن المشاكل المناعية، وفقًا لبحث في مجلة Frontiers in Immunology.

4- كل حالة لا تشبه الأخرى



لن يكون لدى شخصين مصابين بهذه الحالة نفس التجربة، وفقًا للدكتور هسو، مضيفة: "كل شخص مختلف، وبعض الناس لديهم في الغالب في الإبط أو في الفخذ فقط، بينما البعض الآخر تحت صدورهم فقط".

قد يعاني بعض المرضى من التهاب الغدد العرقية المقيّح الخفيف، والبعض الآخر يعانون من حالات أكثر شدة، وتختلف التقديرات بشكل كبير بالنسبة للنسبة المئوية لمرضى التهاب الغدد العرقية المقيِّح الذين لديهم المرحلة الأولى (24٪ إلى 68٪)، أو المرحلة الثانية (28٪ إلى 54٪)، أو المرحلة الثالثة (2٪ إلى 29٪).

ولكن دراسة نُشرت في مجلة PLoS One تؤكد أن المرحلة الثالثة هي الأقل شيوعًا للأشخاص المصابين بالتهاب الغدد العرقية المقيّح.

5- تغيير نمط الحياة يكبح الأعراض

هناك بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها للمساعدة في إدارة أعراض التهاب الغدد العرقية المقيِّح لديك، كالتالي:

- إذا كنت تدخن فحاول التوقف.

- قد ترغب في تحديث نظامك الغذائي، حيث وجدت دراسة صغيرة أن تجنب منتجات الألبان والأطعمة السكرية وخميرة البيرة قد يساعد في تحسين التهاب الغدد العرقية المقيِّح.

- تحدث الأمراض الالتهابية بسبب الإجهاد، لذا ادمج طرقا لتخفيف القلق في يومك وابق هادئًا.

- إذا كنت تعاني من السمنة، فإن فقدان 15٪ من وزنك قد يؤدي إلى تحسن، وفقًا لدراسة أجريت في Acta Dermato-Venereologica.

6- علاجات التهاب الغدد العرقية تحسن الوضع

على الرغم من عدم وجود علاج للالتهاب الرئوي المزمن، إلا أن هناك العديد من العلاجات والأدوية المستخدمة للتحكم في أعراضه.

وتشمل العلاجات الموضعية الغسول المطهر مثل Hibiclens ومستحضرات المضادات الحيوية مثل Cleocin ومزيلات القرنية، وهو نوع خاص من المقشر.

تقول الدكتورة آنا شاكون، طبيبة أمراض جلدية حاصلة على شهادة البورد في ميامي: "قد يصف لك طبيبك دواءً بيولوجيًا قابل للحقن يعمل على جهاز المناعة لوقف الالتهاب".

العامل البيولوجي الوحيد المعتمد لـ HS هو Humira (adalimumab). قد توصف لك أيضًا أدوية عن طريق الفم مثل المضادات الحيوية (لمحاربة البكتيريا)، أو الريتينويد (التي يمكن أن تساعد في تقليل فرط إنتاج الكيراتين)، أو العلاج الهرموني مثل حبوب منع الحمل (نظرًا لأن الخبراء يعتقدون أن الهرمونات التي تسمى الأندروجينات قد تلعب دورًا).

7- تنظيف مكان الإصابة يوميا

نظف أي مناطق مصابة بالتهاب الغدد العرقية المقيّح يوميًا، تقول الدكتورة هسو: "استخدم غسولًا مضادًا للبكتيريا على المنطقة المصابة لإبقائها نظيفة، واستخدم مضادًا حيويًا موضعيًا أيضًا".

سترغب في ارتداء الملابس، لأن الاحتكاك والعرق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التهاب الغدد العرقية المقيِّح، وتقترح المختصة إذا كان لديك تسريب من HS فقد ترغب في ارتداء ضمادة الجروح.

استخدم أيضًا مضادًا للعرق أو مزيلًا للعرق خفيفًا وفعالًا لا يحتوي على الكحول أو صودا الخبز أو البارابين أو الأصباغ أو العطور، حيث يمكن لهذه المكونات أن تهيج الجلد وتسبب التهاب الغدد العرقية المقيّح.

8- نحن نتعلم المزيد عن HS

تقول الدكتورة هسو إن أصول التهاب الغدد العرقية المقيِّح لا تزال غير مفهومة تمامًا، حيث أظهرت النتائج الحديثة أن الالتهاب يلعب دورًا رئيسيًا في هذه الحالة.

وستؤدي المعرفة الأفضل حول أصول التهاب الغدد العرقية المقيّح إلى تحسين استراتيجيات العلاج والرعاية بمرور الوقت.