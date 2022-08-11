شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق تنسيق الجامعات 2022 في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلقت المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2022، الخميس حيث يفتح باب تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات حتى يوم الإثنين 15أغسطس



وكانت وزارة التعليم العالي في مصر قد أعلنت الحد الأدنى للقبول في الجامعات، وجاءت الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب فيها 22475 طالباً.



أما الشعبة الهندسية فدرجاتها 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب فيها 15220 طالبا، أما الشعبة الأدبية فدرجاتها 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، وعدد الطلاب فيها 80063 طالبا.

وأكدت وزارة التعليم العالي، فتح معامل التنسيق بالجامعات اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، داعية الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يُسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والاجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

ويستوجب على الطالب عند تسجيل رغبات الثانوية العامة 2022، تحديد النطاق الجغرافي الأقرب لمحل إقامته حيث يتم مراعاة التوزيع الجغرافي، ومن ثم يمكن القيام بعملية تدوين الرغبات.

ويحتاج الطالب في بعض الأحيان إلى تعديل بياناته أو تبديل الرغبات، حيث يمكن القيام بذلك بكل سهولة ويسر من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني مرة أخرى، وإدخال الرقم السري الخاص بالطالب، لذا لا يمكن إعطاء ذلك الرقم لأى شخص.

ويمكن لطلاب المرحلة الأولى تسجيل الرغبات على موقع التنسيق من خلال الخطوات التالية:

فتح رابط موقع التنسيق

أدخل رقم الجلوس والرقم السري والرقم التأكيدي

اضغط على الخطوة التالية وهي التأكد من البيانات

تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة

بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات يظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها

أصبحت الجامعات الأهلية في مصر، ضمن بدائل متاحة لطلاب الثانوية العامة، لا سيما مع توسع الدولة في إنشائها والتوجيه بضرورة الاهتمام بها.

انطلاق تنسيق الجامعات 2022 في مصر

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، قد أعلن عن تفاصيل بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل 2023.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن خطوات التقديم للجامعات الأهلية الجديدة، ستكون متاحة لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الجامعات الأهلية الجديدة، هدفها إتاحة فرص كبيرة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وستضم طلاب الثانوية العامة والحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، هذا العام.

ويكون القبول في الجامعات الأهلية مثل التنسيق الحكومي، وفق الحد الأدنى للمجموع، وهو الحد ذاته للجامعات الخاصة، وستكون له مرحلة تنسيق مستقلة عن التنسيق الخاص بالجامعات الحكومية، وتبدأ الدراسة فيها مع بداية العام الدراسي.

ولا تهدف الجامعات الأهلية الربح، لكنها تسعى إلى جودة التعليم والشراكة مع الجامعات الأجنبية، وربط الدراسة بسوق العمل، ودراسة التخصصات الجديدة فيما يتعلق بجميع المجالات كالهندسة على سبيل المثال، والذكاء الاصطناعي أيضا، وذلك في ظل اتجاه الدولة للرقمنة، والقطاع الصحي أيضا، وهو ما يضمن وجود سوق عمل مناسب للطلاب.

ويكون الحد الأدنى للتنسيق في الجامعات الأهلية، أقل من الجامعات الحكومية، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية، وبدء تنسيق الجامعات الخاصة، يبدأ في تلك الفترة التقديم للجامعات الأهلية.

ومن الجامعات الأهلية الجديدة "جامعة حلوان الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة بورسعيد الأهلية". بالإضافة إلى الجامعات الأهلية الأربع "الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، جامعة الجلالة".

يبحث كثيرون عن تنسيق العام الماضي للجامعات الأهلية، للمقارنة بينها وبين تنسيق الجامعات الأهلية في العام الدراسي 2022/2023. وكان تنسيق الجامعات الأهلية للعام الماضي 2021 على النحو التالي:



تنسيق كلية الطب البشري: 82 %.

تنسيق كلية طب الأسنان: 79 %.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي والصيدلة: 78 %.

تنسيق كلية الطب البيطري: 73 %.

تنسيق كلية الهندسة: 65 %.

تنسيق كلية علوم الحاسب: 62 %.

تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وكلية التكنولوجيا الحيوية: 59 %.

تنسيق كلية الفنون التطبيقية “علمي”: 59 %.

تنسيق كلية العلوم الأساسية: 58 %.

تنسيق كلية الإعلام وفنون الاتصال “أدبي” وكلية اللغات والترجمة: 55 %.

تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الاقتصاد والإدارة: 55 %.



تنسيق كليات الزراعة والآداب والآثار التربية والسياحة والفنادق والحقوق والتمريض والعلوم السنيمائية: 55 %.

خطوات التقديم للجامعات الأهلية



وفيما يتعلق بخطوات التقديم للجامعات الأهلية، فإن على الطالب الدخول على رابط التقديم للجامعات الأهلية لعام 2022/2023 ثم ينشئ حسابا، ويكتب بريده الإلكتروني وكلمة المرور وتأكيدها، ثم يسجل بياناته، كتاريخ الميلاد والاسم والرقم القومي والنوع والعنوان ورقم الهاتف، ثم يضيف صورة شهادة الثانوية العامة، وتاريخ الحصول عليها، ثم يحفظ البيانات، وينتقل بعدها للرغبات، ثم يختار الجامعة والتخصص، ثم يحفظ ذلك كله.



أصبحت الجامعات الأهلية في مصر، ضمن بدائل متاحة لطلاب الثانوية العامة، لا سيما مع توسع الدولة في إنشائها والتوجيه بضرورة الاهتمام بها.



وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، قد أعلن عن تفاصيل بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل 2023.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن خطوات التقديم للجامعات الأهلية الجديدة، ستكون متاحة لطلاب الثانوية العامة.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن الجامعات الأهلية الجديدة، هدفها إتاحة فرص كبيرة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وستضم طلاب الثانوية العامة والحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، هذا العام.

ويكون القبول في الجامعات الأهلية مثل التنسيق الحكومي، وفق الحد الأدنى للمجموع، وهو الحد ذاته للجامعات الخاصة، وستكون له مرحلة تنسيق مستقلة عن التنسيق الخاص بالجامعات الحكومية، وتبدأ الدراسة فيها مع بداية العام الدراسي.

ولا تهدف الجامعات الأهلية الربح، لكنها تسعى إلى جودة التعليم والشراكة مع الجامعات الأجنبية، وربط الدراسة بسوق العمل، ودراسة التخصصات الجديدة فيما يتعلق بجميع المجالات كالهندسة على سبيل المثال، والذكاء الاصطناعي أيضا، وذلك في ظل اتجاه الدولة للرقمنة، والقطاع الصحي أيضا، وهو ما يضمن وجود سوق عمل مناسب للطلاب.

ويكون الحد الأدنى للتنسيق في الجامعات الأهلية، أقل من الجامعات الحكومية، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية، وبدء تنسيق الجامعات الخاصة، يبدأ في تلك الفترة التقديم للجامعات الأهلية.

ومن الجامعات الأهلية الجديدة "جامعة حلوان الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة بورسعيد الأهلية". بالإضافة إلى الجامعات الأهلية الأربع "الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، جامعة الجلالة".

يبحث كثيرون عن تنسيق العام الماضي للجامعات الأهلية، للمقارنة بينها وبين تنسيق الجامعات الأهلية في العام الدراسي 2022/2023. وكان تنسيق الجامعات الأهلية للعام الماضي 2021 على النحو التالي:



تنسيق كلية الطب البشري: 82 %.

تنسيق كلية طب الأسنان: 79 %.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي والصيدلة: 78 %.

تنسيق كلية الطب البيطري: 73 %.

تنسيق كلية الهندسة: 65 %.

تنسيق كلية علوم الحاسب: 62 %.

تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وكلية التكنولوجيا الحيوية: 59 %.

تنسيق كلية الفنون التطبيقية “علمي”: 59 %.

تنسيق كلية العلوم الأساسية: 58 %.

تنسيق كلية الإعلام وفنون الاتصال “أدبي” وكلية اللغات والترجمة: 55 %.

تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الاقتصاد والإدارة: 55 %.

تنسيق كليات الزراعة والآداب والآثار التربية والسياحة والفنادق والحقوق والتمريض والعلوم السنيمائية: 55 %.

خطوات التقديم للجامعات الأهلية

وفيما يتعلق بخطوات التقديم للجامعات الأهلية، فإن على الطالب الدخول على رابط التقديم للجامعات الأهلية لعام 2022/2023 ثم ينشئ حسابا، ويكتب بريده الإلكتروني وكلمة المرور وتأكيدها، ثم يسجل بياناته، كتاريخ الميلاد والاسم والرقم القومي والنوع والعنوان ورقم الهاتف، ثم يضيف صورة شهادة الثانوية العامة، وتاريخ الحصول عليها، ثم يحفظ البيانات، وينتقل بعدها للرغبات، ثم يختار الجامعة والتخصص، ثم يحفظ ذلك كله.