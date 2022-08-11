شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلجيكا تعلن إصابة أول امرأة بمرض جدري القردة في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت بلجيكا، إصابة أول امرأة بمرض جدري القردة في البلاد، الأربعاء، حسبما وكالة (بلجا) نقلا عن معهد الصحة العامة البلجيكي.

وكشف معهد سينسانو عن الحالة في مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة فرانك فاندينبروك ليعلن عن خطط لتعزيز حملة التلقيح ضد مرض جدري القردة في بلجيكا.

بلجيكا يعلن إصابة أول امرأة بمرض جدري القردة في البلاد



كان المعهد أعلن عن 546 حالة إصابة بمرض جدري القردة في بلجيكا، وفقا لأحدث البيانات من الخامس من الشهر الجاري، حسب "بلجا"، وكان معظم المصابين من الرجال الذين تراوحت أعمارهم من 17إلى 71.

تتوالى نتائج الدراسات التي أجريت خلال الفترة الماضية بعد التفشي الأخير لفيروس جدري القرود، وأعلنت أحدثها عن أعراض جديدة للمرض، فما هي؟

جدري القرود هو عدوى فيروسية حيوانية المنشأ نادرة تنتمي إلى نفس عائلة الفيروسات مثل فيروس الجدري، الفيروس الذي يسبب الجدري.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO)، في الآونة الأخيرة، أن فيروس جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، محذرة الناس من الإهمال والتهاون مع العدوى.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، فإن حالات الإصابة بفيروس جدري القرود المؤكدة حتى 8 أغسطس/آب 2022 بلغت 30189 إصابة.



وأوضح المركز، في خريطة توزيع حالات جدري القرود حول العالم، أن هناك 29844 في البلدان التي لم تبلغ تاريخيًا عن الفيروس، و345 فقط في البلدان التي أبلغت عنه تاريخيًا.

أما عن توزيع الحالات حول العالم، فذكر أن الإصابات المعلنة رسميا سجلت في 88 دولة، بينها 81 في البلدان التي لم تبلغ تاريخيًا عن جدري القرود، و7 في البلدان التي أبلغت عنه تاريخيًا.

بينما لا يزال المتخصصون في الرعاية الصحية والعلماء يبحثون عن إجابات بشأن كيفية انتشار فيروس جدري القرود وما إذا كان مرضًا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وجد مجموعة من الباحثين عرضين جديدن لجدري القرود لم يُعرف سابقًا أنهما سمات نموذجية للمرض.

وبحثت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية في بيانات من 197 مريضًا بجدري القرود في المملكة المتحدة.

وفي محاولة لمعرفة كيف تغير جدري القرود منذ التفشي الأخير، وجد فريق الباحثين أنه على عكس الإصدارات السابقة من جدري القرود فإن تفشي الفيروس الحالي يسبب أعراضًا جديدة إلى جانب علامات جدري القرود الكلاسيكية الأخرى.

وكشفت الدراسة عن إصابة 22 مريضا شاركوا في الدراسة بآفات انفرادية و9 أبلغوا عن تضخم اللوزتين، وهما عرضان لم يكن معروفا سابقًا بأنهما من السمات النموذجية لعدوى جدري القرود، ويمكن أن تشخص خطأ لحالات مرضية أخرى.

والآفات الانفرادية هي آفة جلدية مفردة وصغيرة وموضعية يمكن أن تتراوح من الآفات غير الضارة (الثآليل)، إلى الآفات المهددة للحياة مثل الورم الميلانيني.

وقد تشخص الآفة الانفرادية المرتبطة بجدري القرود خطأ وتعالج على أنها مرض الزهري أو أمراض أخرى منقولة بالاتصال الجنسي.

وذكر الباحثون أن 71 مريضًا شاركوا في الدراسة أيضا عانوا من ألم في المستقيم، و33 من التهاب الحلق، و31 من وذمة القضيب، و27 من آفات الفم.

وأكدت الدراسة أن جدري القرود ينتشر بشكل أساسي من خلال الرجال المثليين أو ثنائيي الجنس الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين.

وفقًا لخدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS)، إذا أصبت بالعدوى فقد يستغرق ظهور الأعراض الأولى ما بين 5 و21 يومًا.

وحتى الآن، تشمل الأعراض الكلاسيكية والمنبهة لجدري القرود ما يلي:

- حرارة عالية (حُمى)

- صداع الرأس

- قشعريرة

- آلام العضلات والمفاصل

- آلام الظهر

- انتفاخ الغدد الليمفاوية

- الطفح الجلدي

- إنهاك وإعياء

كيف ينتشر فيروس جدري القرود؟



وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن ينتشر جدري القرود إلى أي شخص من خلال الاتصال الوثيق والشخصي، وغالبًا ما يكون من الجلد إلى الجلد، بما في ذلك:

1- التلامس الوثيق المباشر مع الجلد

ينتشر المرض إلى أي شخص من خلال الاتصال الوثيق والشخصي، وغالبًا ما يكون من الجلد إلى الجلد، بما في ذلك الاتصال المباشر بطفح جلدي جدري القرود أو سوائل الجسم من شخص مصاب بجدري القرود.

هذا يعني أن الأنشطة التي تشمل الاتصال الحميم مثل الجنس الفموي والمهبلي أو لمس الأعضاء التناسلية والعناق والتدليك والتقبيل تزيد من خطر الإصابة بالفيروس.

2- تبادل الملابس أو الفراش أو المناشف

لمس الأشياء والأقمشة مثل الملابس أو الفراش أو المناشف والأسطح التي استخدمها شخص مصاب بجدرى القرود سببا مباشرا في نقل العدوى.

أيضا لمس الأقمشة والأشياء التي استخدمها شخص مصاب بجدري القرود ولم يتم تطهيرها هي الأخرى ناقلة محتملة للعدوى.

3- ملامسة إفرازات الجهاز التنفسي

الاتصال بإفرازات الجهاز التنفسي لشخص مصاب بجدري القرود من ضمن الاحتمالات التي تزيد من فرص الإصابة بالمرض.

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وحذر مسؤولو الصحة في المركز من الاتصال بأشخاص قد تظهر عليهم أعراض تنفسية مثل السعال والعطس والتهاب الحلق المرتبط بجدرى القرود.