شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أقوى هواتف سامسونج.. مواصفات "خيالية" في Galaxy Z Fold 4 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت سامسونج علن إطلاق الجيل الرابع الأحدث من هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 4، ضمن مؤتمرها السنوي الذي طرحت به مجموعة منتجات جديدة.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الجديد القابل للطي وما أعلنت عنه من منتجات جديدة هذا اليوم، جميعها مصنعة من خامات بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 100%.

وتطرح سامسونج Z Fold 4 الجديد القابل للطي، بمجموعة تغييرات طفيفة عن إصداره السابق Z Fold 3 الذي طرح العام الماضي.

ويطرح الهاتف بتصميم أقل نحافة، مما يساعده على احتواء المزيد من المنافذ.

وتقول سامسونج إن المفصل في الهاتف الجديد المعاد تصميمه ويتحكم في عملية الطي، يأتي ضمن هذا الإصدار بدرجة متانة أعلى.

كما أن شاشة هذا الإصدار الداخلية أقوى بنسبة 45٪ من الشاشات القابلة للطي في الإصدار السابق Fold 3.

وأصبح الإصدار الحالي من الهاتف أقل وزنا بعد استغناء سامسونج عن الطبقة السفلى الحديدية من ضمن طبقات شاشة الهاتف، والتي كانت تطرح في الإصدار السابق منه.

وتأتي كاميرا هاتف سامسونج Z Fold 4 الجديد بنفس مواصفات الإصدار السابق من الهاتف، مع تحسين قدراتها للتصوير الليلي، ومنحها إمكانية استغلال إحدى الشاشات لتتبع عملية تقريب الصورة اثناء استغلال خاصية ZOOM.

والترقية الأبرز في نظام تشغيل هاتف سامسونج الجديد Z Fold 4، تشمل أسلوب عرض أفضل للتطبيقات معاد تصميمه، يسمح باصطفاف التطبيقات أسفل الشاشة.

هذه الترقية في عرض التطبيقات، مستوحاة من برنامج Android 12L للأجهزة اللوحية ولم يسبق توافرها في هواتف من قبل.

والتصميم الجديد لعرض التطبيقات في الهاتف يسهل من سحبها من جانب إلى جانب من الشاشة أو العكس.

ويطرح هاتف سامسونج القابل للطي الجديد Galaxy Z Fold 4 بسعر يبدأ من 1800 دولار.