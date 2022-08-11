شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال كاظم الساهر لسيدة مصرية احتضنته فجأة على المسرح؟ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، هرولت مصرية إلى كاظم الساهر واحتضنته فجأة، وصارت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت الواقعة انتباه كثيرين، اعتادوا ذلك من معجبات القيصر، لكن غيابه عن مصر 13 عاما، أضفى على المشهد تفاصيل أخرى.

وعلى أنغام "الحب المستحيل" بكلمات نزار قباني، وغناء كاظم الساهر، لم تتمالك رحمة جميل نفسها حين صعدت إلى المسرح في سرعة، واحتضنت كاظم، ليتم تداول المشهد كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقام كاظم الساهر حفلا غنائيا في الساحل الشمالي لمصر الخميس الماضي، ولم تتمكن المواطنة المصرية التي تعيش في محافظة الإسكندرية من حضور الحفل، فيما نجحت أن تكون في المقاعد الأمامية للحفل الذي أقيم مساء الثلاثاء في دار الأوبرا المصرية.

ولم يكن في نية السيدة المصرية أن تفعل ما أقدمت عليه، ولم تمر الفكرة على خاطرها، لكن قربها من القيصر لمسافة تقل عن 3 أمتار، دفعتها للتفكير في الأمر سريعا، بعدما ظلت على مدار أعوام طويلة تحلم بأن تلتقط صورة معه.

وكانت التشديدات الأمنية تحول دون التقاط المعجبات الصور مع كاظم الساهر، أو تقديم الهدايا له.

وقالت رحمة إنها لم تكن تخطط للأمر مطلقا، ولا تعرف حتى الآن كيف فعلت ذلك.

وأضافت في تصريحات لصحف مصرية محلية أنها ظلت على مدار 13 عاما تنتظر أن يغني كاظم الساهر في حفل بمصر، لتكون هذه الحفلة الأولى والأخيرة لها.

من مدينة الإسكندرية وصلت رحمة إلى القاهرة لحضور الحفل بمفردها، وحين قفزت إلى المسرح لالتقاط الصورة هرول خلفها رجال الأمن، لكن الأمر لم يثنها عن التقاط الصورة، وتعتبر أن تصرفها كان خاطئا لكنها تقول في الوقت نفسه: "اللي عملته غلط بس أنا مش ندمانة".

تقول رحمة إن القيصر قال لها إنها مصابة في قدميها، فأخبرته أنها انتظرته على مدار 13 عاما، فاستدعى أحد الأشخاص ليصورها معه، ثم نادى على مدير أعماله لكي يوصلها.