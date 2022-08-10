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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن الجهات الصحية سمحت بحقن لقاح جدري القرود داخل الجلد لدى البالغين، أي بين طبقاته، وليس تحته.

الولايات المتحدة الأمريكية تعدل طريقة تطعيم جدري القرود

ويستهدف هذا الإجراء تعزيز الإمدادات المنخفضة من اللقاحات. وقال مسؤولو الصحة في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن تصريح الاستخدام الطارئ للقاح جينيوس لجدري القرود، بهذه الطريقة الجديدة، يرفع عدد الجرعات المتاحة إلى خمسة أضعاف؛ لأنه لا يستخدم سوى جزء صغير من الجرعة، ولكنه يوفر نفس الحماية.

وقالت الوكالة إنه ستظل هناك حاجة إلى جرعتين من اللقاح الذي يعطى بفارق أربعة أسابيع باستخدام طريقة الحقن داخل الأدمة. كما تسمح موافقة إدارة الأغذية والعقاقير للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بتلقي اللقاح عن طريق الحقن تحت الجلد إذا تم تحديدهم على أنهم معرضون لخطر كبير للإصابة بعدوى جدري القرود.

ويأتي ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للقاح جينيوس بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة لتعزيز الاستجابة ضد تفشي المرض. وتمت الموافقة على جينيوس في عام 2019 للوقاية من الجدري وجدري القرود لدى البالغين المعرضين لخطر كبير والذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.



في بداية الوباء بالولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي لم يكن لدى السلطات سوى 2000 جرعة من لقاح Jynneos وهو الوحيد المعتمد على وجه التحديد ضد جدري القرود. ولن يتم تخصيص اللقاحات بعد الآن لمختلف الولايات الأمريكية بطريقة عادلة، ولكن من خلال إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررًا.

وحتى الآن، أبلغت 80 دولة لا يتوطن فيها الفيروس عن إجمالي 26500 حالة إصابة بجدري القردة، وفقا لإحصاء أجرته رويترز. ويعد عدد الحالات في الولايات المتحدة من بين أعلى المعدلات في العالم.

وتجاوز عدد حالات الإصابة على مستوى البلاد 7 آلاف إصابة، نحو ربعها من ولاية نيويورك. ويعتقد الخبراء أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير في التفشي الحالي لأن الأعراض قد تكون مخفية.

ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن في الولايات المتحدة، ونادرا ما يكون جدري القرود قاتلا، لكن الطفح الجلدي الناجم عن الفيروس يؤدي إلى ألم شديد لدى بعض المرضى.

وجدري القرود هو مرض فيروسي يمكن أن ينتقل من خلال الاتصال الشخصي الوثيق الذي غالبا ما يكون من الجلد إلى الجلد بالإضافة إلى ملامسة إفرازات الجهاز التنفسي والاتصال المباشر أو لمس الأشياء التي يستخدمها شخص مصاب بالفيروس.

جدري القرود هو عدوى فيروسية حيوانية المنشأ نادرة تنتمي إلى نفس عائلة الفيروسات مثل فيروس الجدري، الفيروس الذي يسبب الجدري.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO)، في الآونة الأخيرة، أن فيروس جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، محذرة الناس من الإهمال والتهاون مع العدوى.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، فإن حالات الإصابة بفيروس جدري القرود المؤكدة حتى 8 أغسطس/آب 2022 بلغت 30189 إصابة.



وأوضح المركز، في خريطة توزيع حالات جدري القرود حول العالم، أن هناك 29844 في البلدان التي لم تبلغ تاريخيًا عن الفيروس، و345 فقط في البلدان التي أبلغت عنه تاريخيًا.

أما عن توزيع الحالات حول العالم، فذكر أن الإصابات المعلنة رسميا سجلت في 88 دولة، بينها 81 في البلدان التي لم تبلغ تاريخيًا عن جدري القرود، و7 في البلدان التي أبلغت عنه تاريخيًا.

بينما لا يزال المتخصصون في الرعاية الصحية والعلماء يبحثون عن إجابات بشأن كيفية انتشار فيروس جدري القرود وما إذا كان مرضًا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وجد مجموعة من الباحثين عرضين جديدن لجدري القرود لم يُعرف سابقًا أنهما سمات نموذجية للمرض.

وبحثت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية في بيانات من 197 مريضًا بجدري القرود في المملكة المتحدة.

وفي محاولة لمعرفة كيف تغير جدري القرود منذ التفشي الأخير، وجد فريق الباحثين أنه على عكس الإصدارات السابقة من جدري القرود فإن تفشي الفيروس الحالي يسبب أعراضًا جديدة إلى جانب علامات جدري القرود الكلاسيكية الأخرى.

وكشفت الدراسة عن إصابة 22 مريضا شاركوا في الدراسة بآفات انفرادية و9 أبلغوا عن تضخم اللوزتين، وهما عرضان لم يكن معروفا سابقًا بأنهما من السمات النموذجية لعدوى جدري القرود، ويمكن أن تشخص خطأ لحالات مرضية أخرى.

والآفات الانفرادية هي آفة جلدية مفردة وصغيرة وموضعية يمكن أن تتراوح من الآفات غير الضارة (الثآليل)، إلى الآفات المهددة للحياة مثل الورم الميلانيني.

وقد تشخص الآفة الانفرادية المرتبطة بجدري القرود خطأ وتعالج على أنها مرض الزهري أو أمراض أخرى منقولة بالاتصال الجنسي.

وذكر الباحثون أن 71 مريضًا شاركوا في الدراسة أيضا عانوا من ألم في المستقيم، و33 من التهاب الحلق، و31 من وذمة القضيب، و27 من آفات الفم.

وأكدت الدراسة أن جدري القرود ينتشر بشكل أساسي من خلال الرجال المثليين أو ثنائيي الجنس الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين.

وفقًا لخدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS)، إذا أصبت بالعدوى فقد يستغرق ظهور الأعراض الأولى ما بين 5 و21 يومًا.

وحتى الآن، تشمل الأعراض الكلاسيكية والمنبهة لجدري القرود ما يلي:

- حرارة عالية (حُمى)

- صداع الرأس

- قشعريرة

- آلام العضلات والمفاصل

- آلام الظهر

- انتفاخ الغدد الليمفاوية

- الطفح الجلدي

- إنهاك وإعياء

كيف ينتشر فيروس جدري القرود؟



وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن ينتشر جدري القرود إلى أي شخص من خلال الاتصال الوثيق والشخصي، وغالبًا ما يكون من الجلد إلى الجلد، بما في ذلك:

1- التلامس الوثيق المباشر مع الجلد

ينتشر المرض إلى أي شخص من خلال الاتصال الوثيق والشخصي، وغالبًا ما يكون من الجلد إلى الجلد، بما في ذلك الاتصال المباشر بطفح جلدي جدري القرود أو سوائل الجسم من شخص مصاب بجدري القرود.

هذا يعني أن الأنشطة التي تشمل الاتصال الحميم مثل الجنس الفموي والمهبلي أو لمس الأعضاء التناسلية والعناق والتدليك والتقبيل تزيد من خطر الإصابة بالفيروس.

2- تبادل الملابس أو الفراش أو المناشف

لمس الأشياء والأقمشة مثل الملابس أو الفراش أو المناشف والأسطح التي استخدمها شخص مصاب بجدرى القرود سببا مباشرا في نقل العدوى.

أيضا لمس الأقمشة والأشياء التي استخدمها شخص مصاب بجدري القرود ولم يتم تطهيرها هي الأخرى ناقلة محتملة للعدوى.

3- ملامسة إفرازات الجهاز التنفسي

الاتصال بإفرازات الجهاز التنفسي لشخص مصاب بجدري القرود من ضمن الاحتمالات التي تزيد من فرص الإصابة بالمرض.

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وحذر مسؤولو الصحة في المركز من الاتصال بأشخاص قد تظهر عليهم أعراض تنفسية مثل السعال والعطس والتهاب الحلق المرتبط بجدرى القرود.