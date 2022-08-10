شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوجل تعتمد في هواتفها الذكية على معالج Tensor والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعتمد شركة جوجل الأمريكية في هواتفها الذكية على معالج Tensor وهو من تطويرها منذ العام الماضي.

وقد تجلت مزايا معالج جوجل بوضوح في الموديلات الفاخرة الحالية من الهاتف الذكي Pixel 6 وPixel 6 Pro وخاصة في تطبيق الكاميرا.

جوجل تعتمد في هواتفها الذكية على معالج Tensor



وقالت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير نقلا عن خبراء ألمان، تضمن الشركة الأمريكية أن يوفر المعالج قوة حوسبة لتشغيل جميع التطبيقات والألعاب بسرعة وسلاسة.

ووفق التقرير، لم يلاحظ الخبراء أثناء الاختبار أن الهاتف الذكي Pixel 6a يشتمل على ذاكرة وصول عشوائي صغيرة 6 جيجابايت، في حين أن الموديل Pixel 6 يشتمل على 8 جيجابايت والهاتف الذكي Pixel 6 Pro يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت.



ويتم تخزين ملفات الصور والفيديو والمستندات على ذاكرة داخلية فلاشية بسعة 128 جيجابايت، لكن لا يمكن للمستخدم توسيعها عن طريق استعمال بطاقة الذاكرة الخارجية، ولذلك يتعين على المستخدم تنظيف الذاكرة من حين إلى آخر أو نقل البيانات إلى خدمات الحوسبة السحابية.

من ناحية المظهر الخارجي لا يختلف الهاتف الذكي جوجل Pixel 6a كثيرا عن الموديلات الفاخرة؛ حيث يوجد شريط الكاميرا المميز وسماعات ستريو والشاشة، التي تشغل الجانب الأمامي مع ثقب الكاميرا الأمامية.

ويمتاز الموديل Pixel 6a بأنه أخف وزنا من الإصدار Pixel 6 الأكبر بمقدار 29 جراما، ويأتي الجانب الخلفي مصنوعا من اللدائن البلاستيكية بدلا من الزجاج، لكن الجسم يبدو متينا وصلبا ومصنوعا بشكل جيد مثل الموديلات الفاخرة الأخرى، إلا أنه يكون أكثر حساسية للخدوش مقارنة بالموديلات Pixel 6 وPixel 6 Pro المزودة بطبقة الحماية من زجاج Gorilla Glass Victus.

وأشار الخبراء الألمان إلى مفاجأة صغيرة أثناء الاختبار العملي للهاتف الذكي جوجل Pixel 6a؛ حيث تفتقر الشاشة OLED قياس 1ر6 بوصة إلى معدل تنشيط صورة سريع، والذي يتمتع به الموديل Pixel 6، وتبلغ درجة السطوع في الموديل القياسي 1000 قنديلة، في حين تقتصر الموديلات الفاخرة على درجة سطوع 800 قنديلة، وبخلاف ذلك تبدو شاشة الموديل Pixel 6a واضحة وبألوان مشرقة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي جوجل Pixel 6a على كاميرا مزدوجة على الجانب الخلفي؛ حيث تعمل الكاميرا الرئيسية والكاميرا العريضة للغاية بدقة 12 ميجابيكسل، وتتيح للمستخدم إمكانية التقاط صور فائقة الوضوح خلال النهار.

وعلى العكس من العديد من موديلات الشركات الأسيوية، فإن الألوان بالهاتف الذكي Pixel 6a لا تظهر بصورة مبالغ فيها، وأكد الخبراء الألمان أن أداء الهاتف الذكي Pixel 6a يكون أفضل كلما كانت الإضاءة المحيطة أقل، وبالكاد يمكن التعرف على تشوش الألوان في الظلام، ويساعد الوضع الليلي في الحصول على نتائج مبهرة.

وقد ظهرت بعض العيوب في جودة الزووم بسبب افتقار هاتف جوجل Pixel 6a لعدسة مقربة، ويعمل الزووم الرقمي 2x بصورة جيدة، أما عند استعمال الزووم الرقمي 7x فإن التفاصيل تتلاشى، بينما يعمل وضع البورتيريه بصورة مقنعة؛ حيث يعمل مع الأشخاص والأشياء والحيوانات الأليفة.

وتمتاز هواتف جوجل Pixel الحالية بتطبيق المسجل، والذي يقوم بتحويل الكلام المنطوق إلى ملف صوتي، علاوة على إمكانية تحويله إلى ملف نص مكتوب في الوقت الفعلي، ولا تشترط هذه الوظيفة أن يكون هاتف جوجل Pixel متصلا بالإنترنت.

وتكفي البطارية بهاتف جوجل Pixel 6a احتياجات المستخدم لفترة تشغيل معقولة، حيث فرغت شحنة البطارية أثناء الاختبار العملي بعد تسع ساعات و30 دقيقة، من الاستعمال المتواصل، وتمتد فترة تشغيل البطارية بالهاتف الذكي Pixel 6 Pro حتى 10 ساعات.



أكد موقع داون ديتكتور الإلكتروني، الذي يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت، إن خدمات محرك البحث جوجل المملوك تعطلت لدى آلاف المستخدمين.

وقال موقع داون ديتكتور الإلكتروني، إن خدمات محرك البحث جوجل المملوك لشركة ألفابت تعطلت لدى آلاف المستخدمين يوم الإثنين.

ووفقا لداون ديتكتور، الذي يرصد الانقطاعات عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، فقد أبلغ أكثر من 40 ألف شخص عن مشكلات في الدخول إلى أكبر محرك بحث في العالم.

ولم ترد جوجل على الفور على طلب من رويترز للتعليق.