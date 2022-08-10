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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت تويوتا عن سيارة Yaris الجديدة التي صممت لتكون من بين أكثر السيارات الشبابية جمالا وتطورا، واقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت.

تويوتا تكشف عن عن سيارة Yaris الجديدة

وتحمل هذه السيارة في تصميمها بعض ملامح سيارات Camry الجديدة لكنها تنفرد بشكل مميز للمصابيح وفتحات الهواء الموجودة على الهيكل، فضلا عن معيارية " DNGA" التي جعلت قمرتها توفر مساحات واسعة للركاب.

وحصلت المركبة على هيكل بطول 4 أمتار و42 سنتيمترا، عرضه 170 سم، ارتفاعه 148 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 262 سم.



كما زودت تويوتا قمرتها بأحدث أنظمة المولتيميديا، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية حديثة بمقاس 9 بوصات تعمل مع أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، وحصلت المقاعد على غطاء من الجلد وأنظمة تدفئة وتبريد.

وحصلت Yaris Ati على نظام الدخول من دون مفتاح، وأنظمة لتشغيل المحرك والتكييف عن بعد، وأنظمة Toyota Safety Sense التي تتضمن التحكم التكيفي بالحركة، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار على الطرق السريعة، فضلا عن تجهيزها بحساسات للضوء والمطر، وأنظمة الرؤية الشاملة للمحيط عبر الكاميرات.

وستطرح نماذج هذه السيارة بمحركات بنزين بسعة 1.3 ليتر، ومحركات بسعة 1.2 ليتر بعزم 94 حصانا تستهلك 4 لترات من الوقود لكل 100 كلم مقطوعة فقط، أما أسعارها في الأسواق العالمية فستبدأ من 15600 دولار تقريبا.

كشفت Geely الصينية عن سيارتها الجديدة التي حصلت على تصميم مميز ومواصفات تجعل منها منافسا قويا لسيارات تويوتا الكروس أوفر الحديثة.

ومن أكثر الأشياء التي تشد الانتباه في سيارة Geely Boyue L الجديدة هو تصميمها العصري، وشكل مصابيحها الأمامية والخلفية التي تتداخل مع تصاميم واجهاتها بصورة أنيقة وجذابة، فضلا عن أن مصمميها جعلوها انسيابية ومنحوها ملامح القوة بنفس الوقت.



وتأتي هذه السيارة بطول 4 أمتار و67 سنتيمترا، بعرض 190 سم، وارتفاع 170 سم، وزودت بعجلات عريضة تبدأ مقاساتها من 18 إنشا، وجهزت قمرتها بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، أما واجهة القيادة فحصلت على أحدث أنظمة المولتيميديا، وزودت بشاشة لمسية متطورة بمقاس 13.2 بوصة وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية.



ويمكن لأنظمة هذه السيارة الاتصال مع شبكات 5G الحديثة وبث إشارات هذه الشبكات للهواتف والأجهزة الذكية، فضلا عن تزويدها بأحدث التقنيات للتحكم بميزاتها عبر الأوامر الصوتية، وأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، كما زودتها Geely بأنظمة أمان متطورة لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد كامل محيطها لركنها بشكل آمن.

وستعمل نماذج Geely Boyue L بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 181 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 325 حصانا، وستحصل على علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

كشفت تويوتا رسميا عن سيارة Urban Cruiser Hyryder التي صنفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها عملية.

وتميزت هذه السيارة بجمال تصميمها الخارجي وخصوصا من ناحية تصميم مصابيحها وخطوط الكروم التي تتداخل مع عناصر الكربون بصورة أنيقة.

وجاءت المركبة بهيكل كروس أوفر بطول 4 أمتار و36 سنتيمترا، عرضه 179 سم، وارتفاعه 163 سم، ومجهز بعجلات بمقاس 17 إنشا.

وحصلت قمرة هذه السيارة على صفين من المقاعد الجلدية المريحة المجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، وصممت واجهتها بشكل أنيق وجذاب، كما زودت السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشة لمسية متطورة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.



وستطرحها تويوتا بنظامي دفع أمامي ورباعي، وعدة أنواع من المحركات، منها محرك بنزين اقتصادي بسعة 1.5 ليتر وعزم 102 حصانا، ومحرك هجين بعمل بالبنزين والكهرباء، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.