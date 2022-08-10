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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن الحساسية التلامسية تندرج ضمن الأمراض الجلدية الشائعة لدى الأطفال.

ما هي أعراض الحساسية التلامسية؟

وأوضحت الرابطة أن المواد العطرية الموجودة في منتجات العناية بالجسم ومساحيق الغسيل والعطور، لا سيما مادة "لينالول"، تحتل المرتبة الأولى بين مسببات الحساسية.

وأضافت أن المرتبة الثانية من المسببات يحتلها معدن النيكل الموجود في العملات المعدنية والحُلي والهواتف الجوالة وأجزاء الكمبيوتر والدهانات والأحزمة.

كما تندرج المادة الحافظة "برونوبول" الموجودة في العديد من مستحضرات التجميل ضمن مسببات الحساسية التلامسية لدى الأطفال.



وتتمثل أعراض الحساسية التلامسية في احمرار والتهاب وتورم الجلد والطفح الجلدي والشعور بالحكة.

ويمكن تخفيف متاعب الحساسية التلامسية بواسطة الكريمات والمراهم المحتوية على مواد مهدئة ومرطبة مثل البانثينول واليوريا، مع مراعاة تجنب ملامسة الأغراض المحتوية على مسببات الحساسية.

ومن المهم أيضا أن يستخدم الطفل مادة صابونية ذات ذا أس هيدروجيني (pH) محايد.

وتعد الحساسية رد فعل غير طبيعي للجهاز المناعي تجاه الأشياء التي عادة ما تكون غير ضارة لمعظم الناس، فعندما يكون الشخص مصابًا بالحساسية تجاه شيء ما يعتقد جهاز المناعة خطأً أن هذه المادة تضر الجسم.

ومع مبالغة جهاز المناعة في رد فعله تجاه مسببات الحساسية والتعامل معها على أنها تغزو الجسم ويحاول مكافحتها، تظهر الأعراض التي تتراوح من مزعجة إلى خطيرة أو حتى مهددة للحياة.

وبعض أنواع الحساسية موسمية وتحدث فقط في أوقات معينة من السنة مثل عندما تكون أعداد حبوب اللقاح عالية، بينما تحدث لآخرين في أي وقت يتلامس فيه ما مع مسببات الحساسية.



حذرت الدكتورة ميشائيلا جايجر من خورة التعرض للدغة حشرة القراد عند التنزه في الحدائق والمتنزهات خلال فصل الصيف.

ويمكن أن تتسبب لدغة حشرة القراد في الإصابة بأمراض خطيرة تهاجم الجهاز العصبي المركزي مثل التهاب الدماغ المنقول بالقراد وداء لايم.



وأضافت طبيبة الطوارىء الألمانية أنه ينبغي بعد جولة التنزه في المسطحات الخضراء الاستحمام جيدا وفحص الجسم من حيث وجود حشرة القراد، لا سيما في بعض المواضع مثل ثنية الركبة وتحت الإبطين وخلف الأذن وفي طيات المنطقة الحميمة.

وفي حال اكتشاف وجود حشرة قراد، ينبغي إزالتها على وجه السرعة بواسطة ملقاط، ثم تعقيم موضع اللدغ.



وشددت جايجر على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة بعض الأعراض مثل الحمى والصداع الشديد وآلام الأطراف وعدم القدرة على تحريك العضلات وضيق التنفس وخفقان القلب وألم الصدر والشعور بالخدر والوخز وتورم المفاصل وتراجع القدرة على التفكير والتركيز والقلق والتوتر المستمرين.

ويتم علاج التهاب الدماغ المنقول بالقراد بواسطة مضادات الفيروسات، في حين يتم علاج داء لايم بواسطة المضادات الحيوية.

وللحماية من لدغة حشرة القراد من الأساس ينبغي اتخاذ بعض التدابير المهمة، والتي تتمثل في تلقي التطعيم ضد التهاب الدماغ المنقول بالقراد وارتداء ملابس طويلة ورش اسبراي مضاد لحشرة القراد يحتوي على المادة الفعالة "بيرميثرين" على الجلد.

قالت خبيرة التغذية الألمانية إيفون براون إن الفول السوداني يؤدي إلى استجابات تحسسية لدى بعض الأشخاص فيما يعرف بحساسية الفول السوداني.

وأوضحت براون أن أعراض حساسية الفول السوداني تتمثل في وخز في الفم والحلق وحكة واحمرار وتورم الجلد والطفح الجلدي وآلام المعدة والقيء والإسهال والرشح التحسسي.



وفي الحالات الشديدة يمكن أن يعاني المريض من ضيق التنفس وصدمة تحسسية، قد تشكل خطرا على الحياة.



ولتجنب هذه المتاعب والمخاطر، يتعين على المريض الاستغناء التام عن الفول السوداني وكذلك الأغذية المحتوية على الفول السوداني.

كما يتعين على المصابين بحساسية شديدة تجاه الفول السوداني اصطحاب طقم الطوارئ معهم دائما، لا سيما أثناء السفر. ويشتمل طقم الطوارئ على حاقن أدرينالين أوتوماتيكي وكورتيكوستيرويد (في صورة سائلة أو حبوب) ومضاد الهيستامين (في صورة سائلة أو حبوب) للعلاج الفوري.