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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة آنا شوتوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن هناك مواد غذائية تساعد الإنسان على مكافحة التوتر النفسي.

كيف تساعد على مكافحة التوتر النفسي؟

وتشير في تصريح لموقع Gazeta.ru، إلى أن بعض التوتر النفسي يكون في بعض الأحيان مفيدا. لأن هذه الحالات، تكون نقطة انطلاق لإجراء المزيد من التغيرات الإيجابية في حياة الإنسان.



وتضيف، ولكن عندما يعاني الإنسان من الإجهاد المزمن، فإن جسمه يستهلك جميع دفاعاته ويصبح ضعيفا أم مختلف الأمراض.

ووفقا للخبيرة، من أجل تخفيض مستوى الإجهاد والتقليل قدر الإمكان من تأثيراته وعواقبه، يجب اتباع بعض القواعد البسيطة: يجب ممارسة النشاط البدني، تناول مواد غذائية صحية، التخلي عن العادات السيئة، التجوال فترة طويلة قدر الإمكان والتقليل من تناول القهوة.

وتؤكد، على ضرورة النشاط والعمل وعدم السماح بتطور الإجهاد إلى المرحلة المزمنة.

وتقول، "يجب أن تكون بعد مرحلة التوتر النفسي، مرحلة الاسترخاء، التي خلالها يعود الجسم إلى حالة التوازن".

وتشير الخبيرة، إلى وجود مواد غذائية، يجب الإكثار من تناولها، من أجل تخفيض تأثير الإجهاد. وهذه المواد تحتوي على نسبة جيدة من المغنيسيوم- الخضروات الورقية والمكسرات والبقوليات والبذور والحبوب الكاملة. ويعتبر الموز والبطاطا الحلوة والسبانخ والمأكولات البحرية من مضادات الاكتئاب الطبيعية. كما أن الشوكولاتة الداكنة والكاكاو تساعد على تحسين حالة الأعصاب.

ومن بين المواد الغذائية الأخرى التي تساعد على تخفيف التوتر النفسي، شاي تولسي الأخضر (شاي الريحان المقدس) والبابونج والنعناع والزعتر.

يؤثر الإجهاد والتوتر الناتج عن الضغوطات اليومية على الصحة العقلية والجسدية، ويشير الخبراء إلى تأثر البشرة والشعر والأظافر بشكل خاص نتيجة هذا التوتر.

تقول طبيبة الأمراض الجلدية كيرا بار:"دماغنا وبشرتنا مرتبطان ارتباطا وثيقا، ويتواصلان مع بعضهما البعض، وهذا يعني أنه عندما نواجه ضغطا مزمنا من العمل أو العلاقات أو الأحداث الجارية، يكون الجلد هدفا ومصدرا لهرمونات التوتر، والتي يمكن أن تجعل الجلد أكثر عرضة للحكة والالتهاب والتهيج والعدوى، عندما تفهم كيف يؤثر التوتر على جسمك، يمكنك دمج ممارسات الجسم العقلية بشكل أكثر فعالية للمساعدة في تقليل التوتر وتحسين صحتك الجسدية والعقلية والعاطفية."

ويعكس الجلد بصفته أكبر عضو في الجسم، ما يحدث داخل الجسم حسب الخبراء ويمكن أن يؤدي الإجهاد إلى زيادة الالتهاب وإبطاء التئام الجروح والتأثير سلبا على حالات الجلد.

وتنتج الغدد المزيد من الزيت عند التعرض للضغط، مما قد يؤدي إلى تفاقم حب الشباب لدى الأشخاص المعرضين لتفشي المرض، ويمكن أن يكون الإجهاد أيضا محفزا لأمراض جلدية مثل الصدفية والأكزيما.

يمكن أن يكون للتوتر تأثير كبير على تقدم بشرتنا في العمر، حيث تعمل هرمونات الإجهاد على تكسير الكولاجين والإيلاستين في الجلد وتتداخل مع تجديدها، مما قد يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة والمزيد من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

يتأثر الشعر ونموه أيضا بالإجهاد من خلال المساهمة في ترقق الشعر وتساقطه، في حين أن معظم تساقط الشعر الناجم عن الإجهاد مؤقت، فمن المهم معالجته بسرعة لمنع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه.

تقول الدكتورة بار: "يمكن أن يساعد استخدام ممارسات الجسم العقلي في تنظيم الاستجابة للتوتر، والتي يمكن أن تقلل الأعراض والآثار الجانبية لعلاج السرطان وتحسين نوعية الحياة، والتي ترتبط بتحسين العلاج وحالة الجلد نفسها، ويعد تعلم كيفية إدارة استجابتك للتوتر إضافة قوية جدا لكل نظام للعناية بالبشرة."

تعتبر ممارسات الجسم العقلي أكثر فاعلية عند استخدامها مع العلاجات الأخرى، وتتضمن أمثلة ممارسات الجسم العقلية الشائعة ما يلي:

التأمل: ممارسة تتضمن التركيز أو تصفية العقل والتي يمكن أن تساعد في تقليل ضغط الدم وأعراض القلق والاكتئاب.

الوخز بالإبر: تتضمن هذه التقنية إدخال إبر رفيعة في الجلد للمساعدة في تخفيف الألم وتخفيف التوتر، وقد يساعد أيضا في تقليل تكرار نوبات صداع التوتر والوقاية من الصداع النصفي.

التخيل: طريقة تتضمن توجيه النفس وتوجيه العقل لتصوير الصور والأفكار والرموز أو استخدام التفكير الإيجابي للمساعدة في تحقيق النتيجة المرجوة مثل الشعور أو العقلية أو الإحساس بالجسم.

عمل التنفس: تركز هذه التقنية على تمارين التنفس التي تستخدم خصيصًا للتحكم في التنفس.

تاي تشي أو كيغونغ: ممارسة فنون الدفاع عن النفس للمساعدة في تحسين التوازن وتقليل آلام الظهر.

اليوجا: تمرين للعقل والجسد، يجمع بين المواقف الجسدية وتقنيات التنفس والتأمل أو الاسترخاء. تركز اليوجا على تحسين الصحة العقلية والعاطفية والنوم والتوازن.

وتشير الدكتورة بار إلى أن تقنيات الجسم العقلي ليست نهجا واحدا يناسب الجميع، فكل شخص لديه علاقة فريدة بالتوتر، وإدراكنا وخبرتنا مع الإجهاد تحدد كيف يؤثر علينا وكيف نستجيب لتقنيات الجسم العقلية المختلفة، لذا يجب على الأفراد استخدام التقنيات التي تناسبهم دون غيرهم بشكل أفضل.