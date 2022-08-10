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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة آنا لاتسينوفا، أخصائية طب الأذن والصداع، أن الجوع والتوتر النفسي يمكن أن يسببا الصداع والصداع النصفي. وتوضح كيفية التعامل معهما.

كيف تتخلص من الصداع؟



وتشير الأخصائية في حديث تلفزيوني، إلى أن الالتزام باتباع نظام معين يساعد على التعامل بفعالية مع الصداع والصداع النصفي.

وتقول، "عندما نتحدث عن نظام ما، لا نعني فقط الالتزام بوقت معين للنوم والاستيقاظ، مع أن هذا مهم جدا، لأن قلة أو زيادة فترة النوم تسبب الصداع النصفي. ولكن من الضروري أيضا الالتزام بنظام عمل وراحة أيضا وكذلك وقت تناول الطعام".

وتضيف، يمكن أن يكون سبب الصداع التوتر النفسي والجوع وقلة النوم أو زيادته وكذلك الهواء المحبوس والضوء الوامض. كما يمكن أن يكون السبب أطعمة ومشروبات، مثل الجبن الصلب أو النبيذ الأحمر والنبيذ الغازي (الفوار).

وتشير إلى أن الصداع قد يكون بسبب الإفراط بتناول القهوة. لذلك لا ينصح بتناول أكثر من أربعة فناجين من القهوة في اليوم. ولكن القهوة في نفس الوقت يمكن أن تساعد في حالات الصداع والصداع النصفي النادرة.

وتقول، "يمكن أن يزيد الجهد البدني من الصداع. لذلك إذا كان الشخص يعاني من الصداع أو الصداع النصفي فعليه الخلود للراحة. ولكن التمارين الرياضية الهوائية في الفترة بين نوبتي الصداع يكون لها تأثير وقائي جيد من الألم".

وتنصح الأخصائية، في حالة الصداع المزمن، الخضوع لدورة العلاج المعرفي السلوكي، الذي يفيد في التغلب على التوتر النفسي والتخلص من التوتر العصبي، المحفز للصداع.

أعلنت الدكتورة إليزافيتا بويكو، أخصائية طب الأعصاب في المركز الطبي الأوروبي، أن أسباب الصداع النصفي في الصيف هي الضوء الساطع واحتباس الهواء وقلة استهلاك السوائل.

ووفقا لها هذه العوامل الثلاثة هي السبب في الشعور بالصداع النصفي في أيام الصيف الحارة. لذلك تنصح بعدم البقاء فترة طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة، مشيرة إلى أن استخدام النظارات الشمسية يخفف من أعراض الصداع النصفي المرتبطة بعدم تحمل ضوء الشمس الساطع.



وتقول، "النظارات الشمسية ذات اللون الوردي أو القريبة منه تحجب الجزء الأزرق من طيف الشمس، أي الذي يسبب عند بعض الناس الصداع النصفي والصداع".

وتشير الأخصائية إلى نتائج دراسة علمية أجريت عام 2021 وكانت مكرسة لتحديد التأثير الإيجابي للضوء الأخضر في حياة المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي، وتنصح بدلا من البقاء تحت أشعة الشمس، بالتجوال في أماكن تظللها الأشجار الخضراء.

وتضيف، كما أن عدم تناول كمية كافية من السوائل يسبب الصداع النصفي. لذلك يجب شرب الماء ليس فقط عند الشعور بالعطش، بل بصورة منتظمة خلال النهار.

وتشير الأخصائية، إلى أن احتباس الهواء "الخنقة" يسبب الصداع النصفي أيضاـ لعدم وجود كمية كافية من الهواء النقي المتجدد، لذلك يجب تهوية الغرف بفتح النوافذ أو تشغيل مكيفات الهواء، بصورة دورية لمنع احتباس الهواء فيها، وللحصول على هواء نقي باستمرار.

أعلن الدكتور بافل خوروشيف، أخصائي طب الأعصاب، أن بعض الأطعمة يمكن أن تسبب الصداع.



ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه وفقا للبيانات الطبية أكثر من مليار إنسان أو سبع سكان العالم يعانون من نوبات الصداع النصفي. ويمكن أن يساهم تناول بعض أنواع الأطعمة مثل الشوكولاتة والجبن على ظهور هذا النوع من الصداع.

ويقول، "من الأفضل للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية، مع العلم أن النبيذ الأحمر يحفز ظهور الصداع النصفي أكثر من الأنواع الأخرى من المشروبات الكحولية. كما أن الأطعمة والمشروبات المحتوية على الكافيين مثل مشروبات الطاقة والقهوة والشاي وكذلك جميع أنواع الجبن. وتعتبر الشوكولاتة أحد اهم مثيري الصداع النصفي. كما أن بدائل السكر الأسبرتام ومحسن النكهة غلوتومات يسببان الصداع النصفي أيضا".

ويضيف، هناك رأي يشير، إلى أن اللحوم الدهنية مثل لحم الخنزر يمكن أن تسبب نوبات الصداع النصفي، ولكن هذا الأمر ليس واضحا تماما.

ويقول، "مسألة اللحوم الدهنية، هي موضع تساؤل ودراسة. فإذا كان الشخص يعاني من نوبات الصداع النصفي فعليه اتباع نظام غذائي نباتي، حيث تشير بعض الدراسات، إلى أن هذا يجلب الراحة للشخص. ولكن ليست اللحوم الدهنية العامل الأقوى في إثارة الصداع النصفي".