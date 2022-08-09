شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق "سناب شات" يطلق ميزة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت شركة سناب الأمريكية عن ميزة جديدة تهدف لمساعدة الآباء في حماية أطفالهم عبر تطبيق "سناب شات" للتواصل الاجتماعي.

وأطلقت سناب Snap أولى أدواتها للرقابة الأبوية على الأبناء المراهقين، والتي ستمنح الآباء رؤية أفضل لكيفية استخدام المراهقين للخدمة.

تطبيق "سناب شات" يطلق ميزة جديدة

الميزة الجديدة من "سناب" للرقابة الأبوية يُطلق عليها اسم مركز العائلة "family center"، والتي ستسمح للآباء بمعرفة أصدقاء أبنائهم المراهقين، بالإضافة إلى الأشخاص الذين كانوا يتراسلون معهم على مدار الأيام السبعة الماضية، ولكن ليس محتويات تلك المحادثات.

وتعمل ميزة الرقابة الأبوية من خلال السماح للآباء بدعوة أبنائهم المراهقين إلى مركز العائلة الجديد داخل التطبيق لبدء المراقبة، ولدى المستلم الخيار في قبول أو رفض الدعوة.

وبالتالي فهذه الميزة تهدف إلى إعطاء الآباء رؤى أفضل للمساعدة في حماية أطفالهم بطرق لا تتنازل عن خصوصية المراهق.

وأفادت "سناب" بأنها تخطط لإطلاق ميزات إضافية في الأشهر المقبلة، بما في ذلك إخطارات للآباء عندما يبلغ المراهقون عن إساءة من مستخدم، حسب "رويترز".

أظهر استطلاع في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، أن سناب شات هو منصة الوسائط الاجتماعية المفضلة بين المراهقين في الولايات المتحدة ولا تزال شعبيتها تزداد، في حين أن استخدام "فيسبوك" ضئيل بين المراهقين.

وفي الشهر ذاته بدأ الكونجرس الأمريكي يحقق مع "يوتيوب" و"تيك توك" و"سناب شات" بشأن سياسة حماية الأطفال، متهمًا الشركات بتعريض المستخدمين الشباب للتنمر أو توجيههم نحو محتوى ضار.

وسجّلت شركة وسائل التواصل الاجتماعي "سناب" خسارة قدرها 422 مليون دولار ومعدلات توظيف منخفضة "بشكل كبير" في تقرير أرباحها للربع الثاني، ما دفع سعر سهمها، عقب الإعلان عن هذه النتائج إلى الانخفاض بنسبة 39.2% عند الإغلاق.

أوصت الرابطة الألمانية لصناعة الإنترنت بتأمين الهاتف الذكي بالعطلات الصيفية، تجنبا للوصول غير المصرح به وإمكانية اختراق بيانات الهاتف.

كما دعت مستخدمي الهواتف الذكية للحرص على عمل نسخة احتياطية بمصدر خارجي لتأمين البيانات في حال فقدان الهاتف أو تعرضه للسرقة.



وأوصى خبراء الرابطة بإعداد قفل الشاشة، والذي لا يمكن إلغاؤه إلا عن طريق الكود أو بصمة الإصبع أو بالتعرف على الوجه.

كما حذر الخبراء من استخدام شبكات WLAN العامة أثناء العطلات الصيفية بهدف الوصول إلى بيانات حساسة مثل الخدمات المصرفية أو البريد الإلكتروني أو حتى التسوق عبر الإنترنت. وبدلا من هذه الشبكات يمكن استخدام الشبكة الخاصة بالهاتف أو بالفندق.



وبشكل عام، يوصى بحفظ وتخزين الصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال والبيانات الأخرى عبر الإنترنت بمساعدة الخدمات السحابية iCloud أو جوجل Drive.

تنتشر العديد من المعلومات الخاطئة عن الهواتف الذكية، والتي يتعامل معها البعض على أنها حقائق، لكنها ليست كذلك.

ومن بين تلك المعلومات التوصية بعدم تثبيت التحديثات لأنها تجعل الهاتف الذكي أبطأ.

وفي هذا الإطار أوضح الخبير الألماني شتيفان هيرجيت، من مجلة التكنولوجيا "c't" الألمانية، أن هذه المقولة غير صحيحة، ودائما ما ينصح أصحاب الهواتف الذكية بضرورة تثبيت التحديثات الجديدة بانتظام.

وأشار إلى أن أهمية التحديثات الجديدة لا تقتصر على الوظائف الجديدة فحسب، بل إنها تسد العديد من الثغرات الأمنية وتصلح الكثير من الأخطاء والمشكلات، وحتى إذا كانت الأجهزة قديمة وتسببت بعض الوظائف الجديدة في إبطاء وتيرة عملها في حالات نادرة، فإن ذلك ليس مبررا للتخلي عن تثبيت التحديثات.

وأوضح أنه لا يمكن الاستغناء عن التحديثات الجديدة لدواعي الحفاظ على الأمان وحماية البيانات.

أعلنت شركة أبل عن تحديث جديد لنظام تشغيل هواتف آيفون iOS 16، يسمح بتعديل الرسائل النصية بعد إرسالها.

ويكشف موقع بيزنس إنسايدر ضمن هذا التقرير عن الخطوات التي يمكن بها الاستفادة من هذه الخاصية الجديدة، التي تقتصر فقط على هواتف آيفون المزودة بآخر تحديث لنظام التشغيل الجديد.

وذكر الموقع في البداية أن إمكانية تعديل الرسالة النصية المرسلة عبر تحديث iOS 16 الجديد، يكون في إطار زمني محدد بـ 15 دقيقة فقط من لحظة إرسال الرسالة النصية.

والخاصية متاحة فقط للرسائل النصية iMessages التي ترسل من وإلى هواتف آيفون، بمعنى آخر أنها لا تطبق على رسائل SMS المعتمدة في نظام أندرويد.

وللقيام بتعديل الرسالة النصية المرسلة من هاتف آيفون وفق التحديث الجديد، اتبع الخطوات التالية:

قم بالضغط والانتظار على خانة الرسالة

ستظهر لك قائمة الإعدادات ومنها اختيار التعديل Edit

اضغط على اختيار التعديل Edit وقم بتعديل الرسالة كما تريد

الخطوة الأخيرة تكون بحفظ التعديلات وإعادة الإرسال

النسخة الجديدة المعدلة ستحل محل النسخة التي أرسلتها في البداية

حذف الرسائل النصية على آيفون

وفي حالة إذا مر 15 دقيقة على إرسال الرسالة النصية لن تكون قادرا على تعديلها، مع العلم بأن مستقبل الرسالة المعدلة، سيظهر له كلمة "تم التعديل" Edited أسفلها، لكي يعلم أن الرسالة التي يستقبلها قد تم تعديلها.