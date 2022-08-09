شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "واتس آب" يعلن عن إطلاق ميزة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلق تطبيق المراسلة "واتس آب" وضع التخفي الذي يسمح لك بتحديد من يمكنه رؤيتك بحالة الاتصال بالإنترنت عبر التطبيق.

وتعد الأداة واحدة من ثلاث ميزات خصوصية جديدة أعلن عنها مارك زوكربيرغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meta الأم لـ "واتس آب".

"واتس آب" يعلن عن إطلاق ميزة جديدة

وقال زوكربيرغ: "سنستمر في بناء طرق جديدة لحماية رسائلك والحفاظ عليها خاصة وآمنة مثل المحادثات وجها لوجه".

وتم إطلاق أدوات الخصوصية الثلاث الجديدة كـ "طبقات حماية إضافية عند المراسلة"، وفقا لـ "واتس آب".

وقال زوكربيرغ: "تأتي ميزات الخصوصية الجديدة إلى "واتس آب": الخروج من الدردشات الجماعية دون إخطار الجميع، والتحكم بمن يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلا بالإنترنت، ومنع لقطات الشاشة من العرض بمجرد إرسال الرسائل".

ويتم طرح وضع التخفي لجميع المستخدمين هذا الشهر، وسيسمح لك باختيار من يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلا بالإنترنت.

ويضيف "واتس آب" أيضا القدرة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم على ترك المجموعات بصمت هذا الشهر، دون الحاجة إلى إخطار الجميع.

وبدلا من ذلك، سيتم إعلام المسؤولين فقط عند مغادرة المجموعة.

وأخيرا، يختبر "واتس آب" إضافة حظر لقطة الشاشة لرسائل العرض مرة واحدة.

وأوضح "واتس آب" أن "العرض مرة واحدة هو بالفعل طريقة شائعة بشكل لا يصدق لمشاركة الصور أو الوسائط التي لا تحتاج إلى وجود سجل رقمي دائم. نحن الآن نقوم بتمكين حظر لقطة الشاشة لرسائل العرض مرة واحدة لطبقة إضافية من الحماية".

لا يوجد شيء أسوأ من نفاد بطارية هاتفك، ويبدو أن هذا يحدث بسبب تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأكثر شيوعا في العالم.

وإذا فقدت طاقة بطارية هاتفك بسرعة فقد يكون ذلك بسبب ما يسمى بـ "تطبيقات مصاصي الدماء". وهي تطبيقات يمكن أن تستنزف عمر بطارية هاتفك دون أن تلاحظ حدوث ذلك.



ورغم أن جميع التطبيقات الموجودة على هاتفك ستقلل من عمر البطارية، إلا أن "تطبيقات مصاصي الدماء" ستستنزفها بشكل أسرع لأنها يمكن أن تستمر في استخدام خدمات الإنترنت والموقع حتى عندما لا تستخدمها.

ووفقا لموقع Uswitch، فإن تطبيقات "فيسبوك" و"مسنجر" (تطبيق التراسل التابع لفيسبوك) هي "أكبر من يستنزف البطارية".

ويمكن أن تعمل هذه التطبيقات باستمرار في خلفية الهاتف الجوال، وهذا يستنزف بطارية أجهزة "آيفون" الخاصة بك حتى لو لم تكن تستخدم هاتفك كثيرا.

وتعمل تطبيقات "فيسبوك" في الخلفية بهدف تحديث موجز الأخبار في الصفحة الرئيسية وتحسين خدمات الموقع.

وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو مفيدا، ومع ذلك، إذا كنت لا تستخدم "فيسبوك" كثيرا، فقد لا تحتاج إلى تحديثه طوال الوقت.

وإذا لاحظت أن بطارية "آيفون" تنفد بسرعة، فقد يكون هذا هو الجاني.

وبالإضافة إلى "فيسبوك"، تتضمن تطبيقات مصاصي الدماء" بعض التطبيقات الأخرى التي تستهلك طاقة البطارية مثل تطبيقات "غوغل" و"واتس آب".



كيفية تحسين بطارية "آيفون" الخاصة بك

لحسن الحظ، هناك طريقة سهلة لمنع تطبيقات "فيسبوك من امتصاص طاقة البطارية بسرعة من جهاز "آيفون" الخاص بك.

ويمكن لمستخدمي أجهزة "آبل" إيقاف التطبيق من التحديث في الخلفية عندما لا تستخدمه، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة.

- ستحتاج أولا إلى الانتقال إلى الإعدادات على جهاز "آيفون"، ثم النقر فوق عام (General).

- بعد ذلك، انقر فوق تحديث تطبيق الخلفية (Background App Refresh).

- بمجرد الوصول إلى ذلك، يمكنك اختيار تحديث تطبيق الخلفية الذي تريد إيقاف تشغيله.

- يمكنك إما إيقاف تشغيل تحديثات الخلفية لجميع التطبيقات على هاتفك، أو تحديد تطبيقات فردية لإيقاف تشغيلها.