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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت Geely الصينية عن سيارتها الجديدة التي حصلت على تصميم مميز ومواصفات تجعل منها منافسا قويا لسيارات تويوتا الكروس أوفر الحديثة.

ومن أكثر الأشياء التي تشد الانتباه في سيارة Geely Boyue L الجديدة هو تصميمها العصري، وشكل مصابيحها الأمامية والخلفية التي تتداخل مع تصاميم واجهاتها بصورة أنيقة وجذابة، فضلا عن أن مصمميها جعلوها انسيابية ومنحوها ملامح القوة بنفس الوقت.

Geely الصينية تعلن عن سيارتها الجديدة



وتأتي هذه السيارة بطول 4 أمتار و67 سنتيمترا، بعرض 190 سم، وارتفاع 170 سم، وزودت بعجلات عريضة تبدأ مقاساتها من 18 إنشا، وجهزت قمرتها بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، أما واجهة القيادة فحصلت على أحدث أنظمة المولتيميديا، وزودت بشاشة لمسية متطورة بمقاس 13.2 بوصة وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية.

ويمكن لأنظمة هذه السيارة الاتصال مع شبكات 5G الحديثة وبث إشارات هذه الشبكات للهواتف والأجهزة الذكية، فضلا عن تزويدها بأحدث التقنيات للتحكم بميزاتها عبر الأوامر الصوتية، وأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، كما زودتها Geely بأنظمة أمان متطورة لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد كامل محيطها لركنها بشكل آمن.

وستعمل نماذج Geely Boyue L بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 181 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 325 حصانا، وستحصل على علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

كشفت Geely الصينية عن سيارتها الجديدة التي حصلت على تصميم مميز ومواصفات تجعل منها منافسا قويا لسيارات تويوتا الكروس أوفر الحديثة.

ومن أكثر الأشياء التي تشد الانتباه في سيارة Geely Boyue L الجديدة هو تصميمها العصري، وشكل مصابيحها الأمامية والخلفية التي تتداخل مع تصاميم واجهاتها بصورة أنيقة وجذابة، فضلا عن أن مصمميها جعلوها انسيابية ومنحوها ملامح القوة بنفس الوقت.

وتأتي هذه السيارة بطول 4 أمتار و67 سنتيمترا، بعرض 190 سم، وارتفاع 170 سم، وزودت بعجلات عريضة تبدأ مقاساتها من 18 إنشا، وجهزت قمرتها بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، أما واجهة القيادة فحصلت على أحدث أنظمة المولتيميديا، وزودت بشاشة لمسية متطورة بمقاس 13.2 بوصة وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية.

ويمكن لأنظمة هذه السيارة الاتصال مع شبكات 5G الحديثة وبث إشارات هذه الشبكات للهواتف والأجهزة الذكية، فضلا عن تزويدها بأحدث التقنيات للتحكم بميزاتها عبر الأوامر الصوتية، وأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، كما زودتها Geely بأنظمة أمان متطورة لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد كامل محيطها لركنها بشكل آمن.



كشفت تويوتا رسميا عن سيارة Urban Cruiser Hyryder التي صنفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها عملية.

وتميزت هذه السيارة بجمال تصميمها الخارجي وخصوصا من ناحية تصميم مصابيحها وخطوط الكروم التي تتداخل مع عناصر الكربون بصورة أنيقة.

وجاءت المركبة بهيكل كروس أوفر بطول 4 أمتار و36 سنتيمترا، عرضه 179 سم، وارتفاعه 163 سم، ومجهز بعجلات بمقاس 17 إنشا.

وحصلت قمرة هذه السيارة على صفين من المقاعد الجلدية المريحة المجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، وصممت واجهتها بشكل أنيق وجذاب، كما زودت السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشة لمسية متطورة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرحها تويوتا بنظامي دفع أمامي ورباعي، وعدة أنواع من المحركات، منها محرك بنزين اقتصادي بسعة 1.5 ليتر وعزم 102 حصانا، ومحرك هجين بعمل بالبنزين والكهرباء، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

بالرغم من الانتشار الواسع والمبيعات الممتازة التي تحققها سيارات RAV4 عبر العالم، قررت تويوتا هذه السنة إدخال تعديلات على هذه المركبات لاجتذاب شريحة أكبر من الناس إليها.

وبالنظر للصور المسربة للسيارة الجديدة نلاحظ أنها حصلت على بعض التعديلات التي تميزها عن مركبات RAV4 السابقة، إذ حصلت على مصابيح وكشافات ضباب جديدة، وتغيير فيها شكل الفتحات الهوائية، كما أدخلت بعض التعديلات على الواجهتين الأمامية والخلفية لتبدو السيارة أكثر تميزا.



واستبدلت تويوتا الشاشات اللمسية بمقاس 7 و8 بوصات على واجهة القيادة بأخرى أكثر تطورا بمقاس 10.5 بوصة، كما زودت السيارة الجديدة بنظام مولتيميديا أكثر حداثة يمكن التحكم به بشكل أفضل عبر الأوامر الصوتية، وتم تحسين ميزة المساعد الصوتي" Hey، Toyota" مع هذا النظام.



وزودت RAV4 الجديدة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتأتي نسخ هذه المركبة ذات الدفع الأمامي بمحرك هجين بعزم 218 حصانا، أما نسخها ذات الدفع الرباعي فحصلت على محرك هجين بعزم 222 حصانا.