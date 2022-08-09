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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوردت بوابة "هاوت.دي" الألمانية، أن الهالات السوداء تعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ حيث إنها يمكن أن تنذر بمشاكل صحية خطيرة.

وأوضحت بوابة الجمال أن استمرار ظهور هالات سوداء تحت العينين على الرغم من النوم الكافي والتغذية الصحية والعناية الجيدة بالبشرة قد يشير إلى مشاكل الكلى أو الغدة الدرقية أو أحد أنواع الحساسية.

كما قد ترجع الهالات السوداء إلى خلل في تصريف السائل الليمفاوي.

كيف تعد الهالات السوداء أكثر من مجرد مشكلة جمالية؟



وفي هذه الحالة يتم إجراء تصريف يدوي أو ميكانيكي للسائل الليمفاوي.

وفي بعض الأحيان ترجع الهالات السوداء إلى فرط تكوّن الصبغة، كنتيجة للتقدم في العمر أو التعرض المفرط لأشعة الشمس. وفي هذه الحالة يتم التخلص من الهالات بواسطة الليزر.

تحتاج البشرة إلى عناية خاصة بعد الاستمتاع بحمام شمس رائع، وذلك لتهدئتها وتبريدها وترطيبها.

وأوضحت بوابة الجمال الألمانية "هاوت.دي"، أنه ينبغي لهذا الغرض استخدام مستحضر العناية المعروف باسم "لوشن بعد الشمس - After-Sun Lotion”، حيث إنه يحتوي على مواد مثبطة للاتهابات مثل البانثينول أو آلانتوين أو البيسابولول أو الألو فيرا.



كما أنه يحتوي على مواد مرطبة مثل حمض الهيالورونيك أو الجلسرين.

وللحصول على النتيجة المنشودة، ينبغي تنظيف البشرة جيدا أولا بواسطة مستحضرات تنظيف لطيفة وبماء فاتر وتجفيفها برفق، ثم تطبيق "لوشن بعد الشمس"، مع مراعاة أن يتم ذلك بعد ساعتين من حمام الشمس على أقصى تقدير.

ومن المهم أيضا وضع طبقة كثيفة من اللوشن، لا سيما في الوجه واليدين والديكولتيه والكتف والساق وظهر القدم.



لمعان البشرة يمثل كابوسا مزعجا للمرأة خلال فصل الصيف؛ حيث إنه يسلب البشرة نقاءها ويُفسد مظهرها الجمالي.

وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن لمعان البشرة يرجع إلى أسباب عدة تتمثل في الاستعداد الوراثي والإفرازات الهرمونية والتوتر العصبي وسخونة الجو، إلى جانب الاستخدام المفرط لمستحضرات العناية واستخدام المنتجات غير المناسبة لنوع البشرة.

كما أن الغسل المفرط للوجه باستخدام الصابون يدفع البشرة لزيادة الإفرازات الدهنية كوسيلة ذاتية للحماية من الجفاف، وبالمثل تزيد البشرة من الإفرازات الدهنية لتكون طبقة حماية من الحرارة الشديدة وأشعة الشمس عند أخذ حمامات شمسية.

ومن جانبها أشارت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية إلى أن البودرة تمثل حلا سريعا للتخلص من اللمعان بفضل تأثيرها المطفأ. كما أن مناشف التنظيف لها تأثير مشابه؛ حيث إنها تعمل على تخليص البشرة من اللمعان والعرق وتمنحها إحساسا منعشا.



ويمكن أيضا محاربة لمعان البشرة من خلال غسل البشرة في صباح كل يوم بواسطة مستحضرات الجل أو اللوشن الخالية من الزيوت، والتي تتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للإفرازات الدهنية.



وأضافت "هاوت. دي" أن مستحضرات التقشير المحتوية على الزنك أو الطمي تعمل على فتح المسام وتخليصها من الشوائب.

وبالنسبة للمكياج، أوصت بوابة الجمال الألمانية باستعمال مستحضرات البودرة أو كريم الأساس ذي التأثير المطفأ. كما أن الكريمات النهارية المحتوية على الزنك أو السيليكون تعمل على تثبيط الإفرازات الدهنية، بينما تعمل الكريمات الليلية المحتوية على خلاصة الببايا أو حمض الأسيتيل ساليسيليك على معادلة المحتوى الدهني للبشرة وتضييق المسام وتنقيتها من الشوائب.

وبشكل عام، ينبغي استعمال مستحضرات العناية ذات الماركة الواحدة؛ حيث إنها غالبًا ما تحتوي على مواد فعالة متوافقة مع بعضها البعض، مما يقلل من الإجهاد الواقع على البشرة ويحد من الإفرازات الدهنية.

مع ارتفاع الحرارة، تهرب العديد من الأسر إلى الشواطئ، وبينما تنشغل بتحضير حقائب السفر قد تغفل بعض المستلزمات الضرورية للوقاية من الشمس.

دائمًا ما يقترن قضاء الإجازة الصيفية ببعض التغيرات الجلدية على البشرة والجسم بشكل عام، والسبب دائمًا هو التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، فضلًا عن نزول المياه من وقت لآخر.



حروق الشمس هي واحدة من الأعراض الملازمة للمصايف، ولسوء الحظ فإنها لا تفرق بين الكبار والصغار، وقد تمنع طفلك من الاستمتاع بالأجواء، لذا يجب التركيز على وسائل حماية الأطفال من أشعة الشمس.

ورصد موقع "Healthline" عدة نصائح لحماية الأطفال من أشعة الشمس الضارة، وخاصة الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب تلف الجلد والعين وتثبيط جهاز المناعة، وفي حالات متقدمة قد تسبب سرطان الجلد.