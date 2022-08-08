شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تظلمات الثانوية العامة.. ما هي طرق سداد الرسوم الخاصة بمراجعة المواد؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فور إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر نتيجة الثانوية العامة، ارتفعت معدلات البحث عن تظلمات الثانوية العامة 2022 وطرق سداد الرسوم الخاصة بمراجعة المواد المراد إعادة تصحيحها من جديد.

بدورها، كشفت الوزارة أن تظلمات الثانوية العامة 2022 تتم عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت حتى يوم 28 أغسطس/آب.

وأشارت إلى أن تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 يتم بعد سداد 300 جنيه (15.5 دولار) للمادة الواحدة عبر أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك وهي: البريد المصري- فوري- وقتي- إيجي باي- سداد- ضامن- أمان- مصاري- بيي- ممكن- طلقة- موجة- خالص موبايل- أموال لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

بعد سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 يدخل الطالب إلى الموقع ويختار المادة أو المواد التي يريد التظلم بها ومتابعة الموقع بصورة يومية لمعرفة موعد ومكان الاطلاع على المواد التي سجلها.



وخصصت الوزارة خطًا ساخنًا لتلقي استفسارات الطلاب حول تقديم التظلمات على الرقم 19368.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، في وقت سابق إن الغالبية العظمى من درجات طلاب الثانوية العامة انعكاس حقيقي لمستواهم.

وأوضح الوزير المصري، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، أن احتمال الخطأ في التصحيح الإلكتروني شبه منعدم".



وأضاف شوقي: "العام الماضي لم يشهد حصول الطلاب المتقدمين لتظلمات على درجات، رغم العدد الكبير المتقدم".



وأشار إلى أن الطلاب رأوا الورقة ونماذج الإجابة واقتنعوا أنها درجاتهم، موضحا: "لا يوجد عنصر بشري في التصحيح، واحتمال الخطأ شبه منعدم".

وتابع: "بلاش نعمل أحلام ونعشم نفسنا بحاجة.. عند الغالبية العظمى دي نمرة الأولاد ومستواهم".

واستطرد قائلا: "التظلم أيام التصحيح اليدوي كان نوعًا من المقايضة.. الكلام ده مش موجود في نوع الأسئلة والتصحيح ده.. مش عاوزهم يتعشموا في حاجة ويتكبدوا مصاريف وجهد دون عائد".

وأكد وزير التعليم المصري أنه سيتم فتح باب التظلمات على نتائج امتحانات الثانوية العامة، اليوم الإثنين.

وأشار شوقي إلى أن التقديم على التظلمات إلكترونيا، على نفس رابط نتيجة الثانوية العامة.

ومن المقرر أن يستمر التقديم على تظلمات الثانوية العامة 2022 إلكترونيًا لمدة 15 يوما من فتح باب التقديم.

◄ آليـات وضوابط التظلمات للعام الدراسي 2022 بعد قبول طلب التظلم، وتتمثل في:

1- حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

2- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

3- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

4- يتم الاطلاع على صورة البابل شيت، بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

5- يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

- الإجراءات المتبعة بعد التقديم

1- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيًا.

2- يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

3- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

- كيفية التقديم

1- التقدم بطلب التظلم لمدة 15 يوما من اليوم التالي لإعلان النتيجة.

2- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيا.

3- تحصيل رسوم إطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم (3٠٠ جنيه) لكل مادة.

4- تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.