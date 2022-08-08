شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان تدعو الجامعة العربية للمشاركة بقمة مؤتمر تدابير الثقة فى آسيا أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام نائب وزير خارجية كازاخستان عادل تورسينوف والوفد المرافق له اليوم بزيارة الى مقر الامانة العامةلجامعة الدول العربية بهدف تعزيز علاقات التعاون المشترك بين بلاده والجامعة العربية ودولها الاعضاءبما يخدم مصالح الجانبين.

وأجرى تورسينوف جلسة مباحثات مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة.

وقال نائب وزير الخارجية فى تصريحات صحفية عقب الزيارة " انه بحث مشاركة جامعة الدول العربيةكمراقب فى فى القمة السادسة لقادة الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا"CICA"التى تستضيفها كازخستان فى شهر اكتوبر المقبل ؛ وسيتم بحث ترتيبات هذه القمة ومشاركة الجامعة العربية فيها خلال اجتماع يعقد بين الجانبين فى سبتمبر المقبل على هامش اجتماعات الجمعيةالعامة للامم المتحدة فى نيويورك .