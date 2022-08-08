شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بإصابته جراء القصف الإسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطيني، اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي أمس على مدينة غزة.

وأعلن مصدر طبي في مجمع الشفاء الفلسطيني في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد شاب يبلغ من العمر(21 عاما)، متأثراً بإصابته الخطيرة في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجموعة من المواطنين عند مفترق السامر في المدينة.

كان قطاع غزة قد تعرض على مدار الأيام الثلاثة الماضية إلى عدوان إسرائيلي أدى إلى استشهاد 44 مواطنا، بينهم 15 طفلا، و4 سيدات، وإصابة 36 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى تدمير ممنهج للممتلكات الخاصة والعامة، والبنية التحتية.

من ناحية أخرى.. جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة خلة سلامة، شرق بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن جرافات الاحتلال جرفت أكثر من 12 دونما واقتلعت العشرات من أشجار الزيتون بعمر خمس سنوات، في خلة سلامة القريبة من مستوطنة "تيليم" المقامة على أراضي المواطنين شرق ترقوميا.

وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استولت على أراضي في بلدة سعير شمال الخليل.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بوضع اليد على أراضي في سعير حوض (4) منطقة عقبة الربيعة لتوسيع شارع "واد سعير"، لتسهيل مرور المستوطنين.

وأضاف أن عملية توسعة الشارع ستطال مساحات واسعة من الأراضي وستؤدي إلى اقتلاع عشرات الأشجار المثمرة