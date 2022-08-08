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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر إن الأشعة فوق البنفسجية تؤذي الشعر.

وأوضحت أن الأشعة فوق البنفسجية تجعل الشعر جافًا ومتقصفًا، كما أنها تتسبب في بهتان الشعر، لا سيما الشعر الأشقر والأحمر.

كيف تحمي شعرك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية؟

وأضافت هوبر أنه يمكن حماية الشعر من أضرار الأشعة فوق البنفسجية من خلال العناية السليمة؛ حيث ينبغي استخدام مستحضرات الشامبو والبلسم والتصفيف المحتوية على فلتر للأشعة فوق البنفسجية.

كما ينبغي تقليل فرص تعرّض الشعر للأشعة فوق البنفسجية من خلال تصفيف الشعر على شكل ضفيرة أو كعكة مع ارتداء غطاء للرأس كقبعة أو قلنسوة، وذلك لحماية فروة الرأس أيضًا.

تسبب قشرة فروة الرأس حرجا بالغا للشخص، الذي يعاني منها، فضلا عن أنها تُفقد الشعر جماله ورونقه.



وأوضحت بوابة "هاوت.دي" الألمانية أن قشرة الرأس تنقسم إلى نوعين، هما: جافة ودهنية.

ولمحاربة قشرة الرأس الجافة، ينبغي التخلي التام عن كل ما يساعد على جفاف فروة الرأس، مثل غسل الشعر يوميا، وخاصة باستعمال ماء ساخن أو استعمال الشامبو الجاف أو مجفف الشعر، بل ينبغي استعمال شامبو لطيف ومرطب وترك الشعر ليجف في الهواء.

كما أنه من الممكن من آن لآخر تدليك فروة الرأس بواسطة لوشن مرطب وتركه على فروة الرأس طوال الليل. ومن الممكن استبدال اللوشن ببضع قطرات من زيت الزيتون، ثم غسل الشعر في اليوم التالي بقليل من الشامبو.

القشرة الدهنية

أما قشرة الرأس الدهنية فتنشأ نتيجة لزيادة الإفرازات الدهنية في فروة الرأس، وربما ترجع هذه الإفرازات الزائدة إلى عامل وراثي أو بسبب التغيرات الهرمونية خلال فترة البلوغ أو تنشأ نتيجة لمتلازمة تكيس المبايض.

كما تمثل هذه الدهون الزائدة بيئة خصبة لتكون الفطر الخميري، الذي يتكاثر بسرعة على فروة الرأس ويتسبب في زيادة القشرة، ومن الممكن التعرف على هذا الفطر من خلال ملاحظة احمرار وحكة بفروة الرأس، وحينئذ ينبغي استشارة طبيب مختص؛ حيث إن الفطر مُعد للغاية وينبغي أن يتم علاجه بالعقاقير، بالإضافة إلى الاستعمال الظاهري لمستحضرات العناية الخاصة.

وبشكل عام، تنصح "هاوت.دي" باستشارة الطبيب في كل الأحوال؛ حيث قد تشير قشرة الرأس إلى بعض الأمراض الجلدية مثل الثعلبة الندبية.

قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" إن تساقط الشعر يعد جزءا من دورة نموه الطبيعية، لكن هناك بعض الحالات التي تستدعي استشارة الطبيب.

وأوضحت البوابة الألمانية أنه يجب استشارة الطبيب في حال فقدان أكثر من 100 خصلة يوميا على مدار فترة طويلة.



وأضافت أن تساقط الشعر قد يشير حينئذ إلى الإصابة بأحد الأمراض مثل سوء التغذية كنقص الحديد أو أحد أمراض الغدة الدرقية أو متلازمة تكيس المبايض لدى النساء.

وقد يكون تساقط الشعر أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وحاصرات بيتا وأدوية ارتفاع الكوليسترول وأدوية السرطان. كما أن المضادات الحيوية وأدوية خفض مستوى ضغط الدم يمكن أن تسبب تساقط الشعر.



ولفتت البوابة إلى أن علاج تساقط الشعر يتم تبعا للسبب الذي يقوم الطبيب بتشخيصه، علما بأنه يمكن تحفيز نمو الشعر من خلال التغذية الصحية الغنية بالمعادن والفيتامينات، لا سيما فيتامين H المعروف أيضا باسم "البيوتين"، والذي تتمثل مصادره الغذائية في صفار البيض وكبد الأبقار ورقائق الشوفان والجوز والحبوب الكاملة.

كما يحتاج الشعر الذي يعاني من التساقط إلى شامبو خاص يعمل على تغذيته وتقوية بنيته.



وأوضحت مجلة “Instyle” المعنية بالموضة والجمال، أن الشامبو المحتوي على الكيراتين يساعد في علاج مشكلة تساقط الشعر؛ حيث إنه يحمي الشعر من المؤثرات البيئة الضارة من ناحية، ويعمل على تقوية بنية الشعر من ناحية أخرى.

كما يعمل الشامبو المحتوي على الكافيين على تحفيز نمو الشعر عن طريق زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس.



يعد ماء الخيار من أفضل عصائر الخضروات المفيدة لصحة الجسم والبشرة والشعر، ويمنح الجسم شعورا بالانتعاش، فضلا عن سهولة تحضيره في المنزل.

ويحتوي ماء الخيار أيضا على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، فهو غني بفيتامينات مهمة، وكذلك العديد من المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، إضافة إلى مركبات البوليفينول.



ومن فوائد ماء الخيار:

- تقليل الإصابة بأمراض القلب

أظهرت الدراسات أن ماء الخيار يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع عن طريق إزالة الصوديوم الزائد من الكلى.



- تقوية العظام والعضلات

يحتوي الخيار على كمية عالية من فيتامين K المهم للغاية لتقوية العظام والحفاظ عليها، كما يحتوي ماء الخيار على مادة السيليكون المهمة لتقوية العضلات.

- الحماية من الجفاف

يحتوي الخيار على كمية كبيرة من الماء والسوائل وهو ما يساعد على الحماية من الجفاف، لا سيما في الأوقات الصيفية الحارة، وهو ما يعود بالإيجاب على الحفاظ على الوزن وتحسين الدورة الدموية والجهاز الهضمي، كما أن هذا المحتوى العالي من الماء والألياف يساعد الجسم على التخلص من السموم، والحفاظ على نضارة ورطوبة البشرة.

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يمكن الوقاية من أمراض العيون والسكري ومرض ألزهايمر باستخدام ماء الخيار، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الخيار تساعد في حماية خلايا الجسم من الإجهاد وإبطاء عملية الشيخوخة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.