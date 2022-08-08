شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سريان الهدنة.. 30 سيارة وقود تدخل غزة من معبر كرم أبو سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت نحو 30 شاحنة محملة بالوقود، صباح الاثنين، العبور من معبر كرم أبو سالم التجاري في طريقها إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، وفق مدير المعبر، حسبما ذكر موقع الشرق الإخبارى فى شريط عاجل.

يأتي ذلك بعد ساعات من دخول الهدنة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحركة الجهاد بوساطة مصرية، حيز التنفيذ في قطاع غزة، وبعد تحذيرات من انقطاع الكهرباء بمستشفيات القطاع على خلفية الغارات الإسرائيلية على غزة والمستمرة منذ يوم الجمعة الماضي.