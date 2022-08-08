شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قريبًا.. منافس قوي لساعات آبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن oppo تستعد في العاشر من الشهر الجاري للكشف ساعتها الذكية الجديدة التي ستشكل منافسة قوية لساعات Apple Watc.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن ساعة oppo watch 3 المنتظرة ستحصل على هيكل مستطيل الشكل شبيه بهياكل ساعات Apple Watc، أبعاده (11/38/46) ملم، ووزنه 40 غ، وتمت حماية هذا الهيكل من الماء لتمكن المستخدم من السباحة والغوص مع الساعة لعمق 50 م تقريبا.

قريبًا.. منافس قوي لساعات آبل

كما ستزود هذه الساعة بشاشة LTPO AMOLED لمسية منحنية الحواف، مقاسها 1.91 بوصة، ودقة عرضها تعادل (454/454) بيكسل.



وستعمل هذه الساعة على الأغلب بمعالجات Snapdragon W5 Gen 1، وستحصل على نظام تشغيل معدل عن أنظمة ساعات آبل وسامسونغ، كما ستتوافق مع الأجهزة والهواتف الذكية التي تشتغل بأنظمة Android وIOS.



وجهزتها oppo بمستشعر لقياس معدلات نبض القلب، ومستشعر لقياس معدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم، وتطبيقات لمراقبة معدلات النوم، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 510 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لأكثر من أسبوع بالشحنة الواحدة، وستطرحها بعدة ألوان أساسية هي الأسود والرمادي والذهبي والأبيض، وبسعر قد لا يتجاوز الـ 120 دولارا.

كشفت OnePlus عن سماعاتها اللاسكية الجديدة التي يتوقع لها أن تشكل منافسة قوية لسماعات AirPods من آبل.

وستطرح سماعات OnePlus Nord Buds CE الجديدة بداية في الهند ومن ثم في عدد من الأسواق العالمية الأخرى، وبسعر منافس.

وتتميز هذه السماعات بهيكل بلاستيكي مقاوم للرطوبة والغبار، مجهز بمكبرات صوت ديناميكية بحجم 13.4 ملم، وأنبوب خاص يمكنه أن يعزز صدى الصوت ليصل إلى 3 ديسيبل.



ومثل سماعات Nord Buds حصلت السماعات الجديدة أيضا على ميزة Sound Master Equalizer التي تتضمن 4 إعدادات مختلفة، كما زودت بميزة عزل الضوضاء الخارجية، وجهّزت بمايكروفونات عالية الأداء لتوفير صفاء في الأصوات أثناء إجراء المكالمات الهاتفية.

وتدعم هذه السماعات تقنيات Bluetooth 5.2 للاقتران لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، كما زوّدت ببطارية داخلية تكفيها لتعمل لأكثر من 4 ساعات ونصف الساعة بالشحنة الواحدة.

وافقت شركة آبل على دفع تعويضات بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار لتسوية قضية جماعية رفعت ضدها سابقا بشأن عيوب في بعض نماذج حواسب MacBook.

وتبعا للمعلومات فإن "آبل وافقت على دفع تعويضات للمتضررين من عيوب في لوحات مفاتيح بعض نماذج حواسب MacBook المحمولة، وسيتلقى المتضرر تعويضا تتراوح قيمته ما بين 50 إلى 395 دولارا تبعا للضرر الذي تعرض له حاسبه".

وكان مالكو بعض نماذج حواسب MacBook في عدة ولايات أمريكية قد رفعوا دعوى قضائية جماعية ضد آبل، وأشاروا "إلى وجود مشكلات في لوحات مفاتيح butterfly في أجهزتهم، وشملت تلك الأجهزة حواسب MacBook المباعة ما بين 2015 و2017، وأجهزة MacBook Pro المباعة ما بين 2016 و2019، وحواسب MacBook Air التي بيعت ما بين 2018 و2019".



وأشارت آبل إلى "أن المقيمين في ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وإلينوي وميتشيغان ونيوجيرسي ونيويورك وواشنطن يمكنهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تعرضت له أجهزتهم، وأن المستخدم الذي بدّل لوحة مفاتيح حاسبه مرة واحدة سيتلقى تعويضا قد يصل إلى 125 دولارا، أما الذي استبدلها أكثر من مرة فسيحصل على تعويض قد تصل قيمته إلى 395 دولارا".

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن شركة "آبل" تخطط لخفض فرص التوظيف لديها والحد من الإنفاق في بعض أقسامها، خلال العام المقبل للتعامل مع الانكماش الاقتصادي المحتمل.

وقالت مصادر للوكالة إن "القرار نابع من التحرك نحو توخي المزيد من الحذر خلال الأوقات غير المستقرة، على الرغم من أنها ليست سياسة على مستوى الشركة".

وحسب "بلومبيرغ" فإن هذه الخطوة لن تؤثر التغييرات على جميع الفرق، ولا تزال "آبل" تخطط لجدول زمني قوي لإطلاق المنتجات في عام 2023 يتضمن سماعة رأس تعمل بالواقع الافتراضي، وهي أول فئة رئيسية جديدة لها منذ عام 2015.