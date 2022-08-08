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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العاشوراء الحلوى من الوجبات المفضلة في البيوت المصرية، إذ يصوم المسلمون في يوم عاشوراء، ويتناولونها بعد الإفطار، ونظرا لسهولة المقادير، يمكن عمل العاشوراء زي المحلات.

ما هي طريقة عمل العاشوراء زي المحلات؟

مكونات العاشوراء

نصف كيلو قمح مقشر

كيلو ونصف لبن

كوب سكر حسب التذوق

علبة قشطة

3 معالق كبيرة كريم شانتي

3 معالق كبيرة نشا

فانيليا

طريقة تحضير العاشوراء زي المحلات



طريقة عمل العاشوراء زي المحلات، أولا: انقعي البليلة بعد غسلها جيدا، وذلك بعد تنقيتها لمدة 3 ساعات، ثم ضعيها في الحلة وعليها الماء يغطيها مثل الأرز، واتركيها حتى تغلي، ثم بعد الغليان اطفي النار، واتركيها مغطاة لمدة ساعة لكي تستوي تماما، وتتقشر.

2- اهرسي البليلة، واتركي بعض الحبوب، ويمكن خلط جزء منها مع اللبن في الخلط حتى تعطي خليط متوسط جزء منه مهروس والآخر سليم.

في الخطوة التالية في طريقة عمل العاشوراء زي المحلات بعد هرس البليلة صبي اللبن بكوب، جزء علي البليلة والسكر والفانيليا والقشطة والكريم شانتي وقلبي جيدا حتى تمتزج المكونات.

3- وبالجزء المتبقي من اللبن ضعي به النشا ثم ذوبيهم في الكوباية وضعيها على الخليط مع التقليب المستمر حتى تغلي جيدا، ثم قدميها في بولات وزينيها بالمكسرات.

فضل صيام يوم عاشوراء

بعد معرفة طريقة عمل العاشوراء زي المحلات، يبحث الناس عن فضل صوم عاشوراء وهو من الأيام المستحب الصوم بها سُنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الساعات المقبلة يأتي عاشوراء واحتفالات ملايين المسلمين حول العالم، ولهذا فإن صيامه جائزا وفقا لدار الإفتاء المصرية، إذ قالت عبر صفحتها الرسمية على يوتيوب:«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهذا نغفل عنه، ونغفل عن فضله، ومن لم يستطع الصيام بعض أيام في هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم، يجعل صياما فيه من أفضل الأيام في هذا الشهر صيام عاشوراء».



العاشوراء الحلوى من الوجبات المفضلة في البيوت المصرية، إذ يصوم المسلمون في يوم عاشوراء، ويتناولونها بعد الإفطار، ونظرا لسهولة المقادير، يمكن عمل العاشوراء زي المحلات.

مكونات العاشوراء

نصف كيلو قمح مقشر

كيلو ونصف لبن

كوب سكر حسب التذوق

علبة قشطة

3 معالق كبيرة كريم شانتي

3 معالق كبيرة نشا

فانيليا

◄طريقة تحضير العاشوراء

طريقة عمل العاشوراء زي المحلات، أولا: انقعي البليلة بعد غسلها جيدا، وذلك بعد تنقيتها لمدة 3 ساعات، ثم ضعيها في الحلة وعليها الماء يغطيها مثل الأرز، واتركيها حتى تغلي، ثم بعد الغليان اطفي النار، واتركيها مغطاة لمدة ساعة لكي تستوي تماما، وتتقشر.

2- اهرسي البليلة، واتركي بعض الحبوب، ويمكن خلط جزء منها مع اللبن في الخلط حتى تعطي خليط متوسط جزء منه مهروس والآخر سليم.

في الخطوة التالية في طريقة عمل العاشوراء زي المحلات بعد هرس البليلة صبي اللبن بكوب، جزء علي البليلة والسكر والفانيليا والقشطة والكريم شانتي وقلبي جيدا حتى تمتزج المكونات.

3- وبالجزء المتبقي من اللبن ضعي به النشا ثم ذوبيهم في الكوباية وضعيها على الخليط مع التقليب المستمر حتى تغلي جيدا، ثم قدميها في بولات وزينيها بالمكسرات.

بعد معرفة طريقة عمل العاشوراء زي المحلات، يبحث الناس عن فضل صوم عاشوراء وهو من الأيام المستحب الصوم بها سُنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الساعات المقبلة يأتي عاشوراء واحتفالات ملايين المسلمين حول العالم، ولهذا فإن صيامه جائزا وفقا لدار الإفتاء المصرية، إذ قالت عبر صفحتها الرسمية على يوتيوب:«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهذا نغفل عنه، ونغفل عن فضله، ومن لم يستطع الصيام بعض أيام في هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم، يجعل صياما فيه من أفضل الأيام في هذا الشهر صيام عاشوراء».



يحل اليوم صيام يوم عاشوراء وهي مناسبة دينية يحتفل بها المسلمون كل عام، حيث تحرص الأسر المصرية على تحضيرها للاحتفال بيوم عاشوراء، ويعد من أنواع الحلوى الرئيسية التي تقدم في هذا اليوم على الإفطار، ولكن تختلف طرق عمل عاشوراء من بيت لآخر وكذلك المكسرات والإضافات الأخرى التي يحرص البعض على إضافتها إلى طبق الحلوى، والتي تتميز بمذاقها الحلو والشهي.

مكونات العاشوراء

مقدار من القمح على عدد الأسرة.

4 أكواب من الحليب الطازج.

بضع قطرات من خلاصة الفانيليا "تضفي نكهة رائعة للعاشوراء".

نصف كوب من جوز الهند المبشور، كوب من الزبيب، كوب من السكر.

3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة مذابة في نصف كوب حليب ويفضل الحليب البارد.

5 أكواب من الماء، كوب من المكسرات جوز أو لوز أو بندق علي حسب الرغبة.

طريقة تحضير العاشوراء

في البداية نقوم بشطف القمح جيدًا ثم نضع القمح في إناء به ماء، ثم يترك الماء حتى يغلي علي نار هادئة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى ينتفخ جيدًا، ثم يصفى من الماء، ثم يضاف إليه الحليب والسكر ويغلى على النار مع التحريك حتى يذوب السكر.

نضع النشا المذاب في الحليب ويتم خلطه مع المكونات الأخرى، ويتم تحريك المكونات لمدة عشر دقائق أو نحو ذلك حتى الانتهاء من الطهى.

عند تمام نضج العاشوراء، ترفع عن النار وتسكب في أوعية التقديم لضبطها، ثم نضعها في الثلاجة.

تضاف المكسرات حسب الرغبة أو السكر علي الوجه وتقطع بعض الفاكهة ويتم تقديمها علي السفرة للأسرة عند الإفطار.