شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس زامبيا حول تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، رسالة خطية من رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرسالة تسلمها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال لقائه في وزارة الخارجية بالرياض، المبعوث الخاص لرئيس زامبيا وزير الخارجية والتعاون الدولي ستانلي كاكوبو.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.