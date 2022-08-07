شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السوداني يشدد على ضرورة تضافر الجهود للنهوض بالوضع الإنساني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدّد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مالك عقار إير، على ضرورة تذليل كافة العقبات والتحديات التي تعترض سير الأداء بالمفوضية القومية حقوق الإنسان، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها وتنفيذ مهامها في مجالات العون الإنساني وحقوق الإنسان.



وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الأحد، إن عضو المجلس مالك عقار أكد لدى لقائه بالقصر الجمهوري، وفد المفوضية القومية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور رفعت ميرغني، على أهمية تضافر الجهود الشعبية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، للنهوض بالوضع الإنساني بولايات السودان المختلفة لبسط السلم والأمن والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.



من جانبه، قال الدكتور رفعت ميرغني رئيس المفوضية، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن الوفد أطلع عضو مجلس السيادة، على المهام والتحديات التي تواجه أداء المفوضية بولايات السودان المختلفة وإقليم النيل الأزرق (جنوب جمهورية السودان)، على وجه الخصوص، لافتا إلى أن عضو مجلس السيادة، أبدى تفهما لدور ومهام ورسالة المفوضية، وأكد استعداده التام لدعم ومساندة المفوضية لأداء رسالتها على أكمل وجه.