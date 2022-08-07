شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار فى مدينة جوهر الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل شخص على الأقل وأصيب 4 آخرون جراء انفجار وقع اليوم في مدينة جوهر عاصمة ولاية هيرشبيلي الصومالية، وأفادت مصادر محلية أن الانفجار نجم عن عبوة ألصقت بسيارة وذلك بالقرب من الفندق الذي تعرض 17 يوليو الماضي لهجوم انتحاري أودى بحياة عدة أشخاص وجرح نواب ووزراء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

منح مجلس الشعب الصومالي، خلال جلسته اليوم الأحد، الثقة للحكومة الصومالية الجديدة برئاسة حمزة عبدي بري بأغلبية ساحقة.