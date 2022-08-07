شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدانت جامعة الدول العربية اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى اليوم الأحد.

وحمل جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام ، الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن السماح لقوى التطرف، ومن بينهم أعضاء كنيست، بإشعال الموقف على هذا النحو الخطير.

وأشار المتحدث إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تأتي تزامناً مع العدوان الغاشم على غزة، ومن شأنها الاسهام في إشعال الموقف وتوسيع دائرة المواجهات عبر تأجيج المشاعر واستفزاز الفلسطينيين، مُحملاً الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن تبعات هذه السياسة.