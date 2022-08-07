شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة حكومة تونس: الدستور الجديد يعمل على استرجاع دور المدرسة وتحسين جودة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن أن الدستور الجديد سعى لتحقيق المزيد من الدعم لثروتنا البشرية حيث نص من ضمن بنوده على إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والذي سيعمل على استرجاع دور المدرسة وتحسين جودة التعليم ومواكبة استعمال الرقميات في المناهج التّعليمية والاستعداد للمهن الجديدة.

جاء ذلك في كلمة لبودن خلال الاحتفال بيوم العلم وتكريم المتفوقين بالمعهد العلوي بتونس بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووالي تونس ورئيسة بلدية تونس.

وأضافت رئيسة الحكومة التونسية، أن الدولة سعت منذ الاستقلال وحتى اليوم إلى الاستثمار في رأسِ المال البشري ودعم العلم والمعرفة، وراهنت منذ البداية على تَعميم التعليم، وتوفير منظومة تربوية شاملة، إجبارية ومجانية، متاحة للجميع، وخاصة الفتيات.

وأوضحت أن الحكومة وضعت التربية والتعليم في مقدمة أولوياتها لما لها من أهمية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ظل التحديات الراهنة وخاصة تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والانتقال الايكولوجي والتأقلم مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن من التحديات العاجلة أيضًا التسريع في الانتقال الرقمي والتطور التكنولوجي في إطار اقتصاد المعرفة وتطوير الأَدوية البيولوجية والمحافظة على صحة المواطن.

ونوهت بدور المدرسة التونسية، التي كونت أجيالا من النساء والرجال الذين يمثلون فخرا لتونس، خاصة المعهد العلوي، الذي ساهم في تكوين نخب تونس الحديثة وساهم ولا يزال يساهم في تكوين الآلاف من ذوي المهارات والكفاءات، وإبراز تَخصصاتهم، ووضع قدراتهم المعرفية والعلمية على ذمة تنمية تونس واقتصادها ومؤسساتها وهياكلها في شتى المجالات العلمية والهندسية والأكاديمية والثقافية والإعلامية والرياضية.