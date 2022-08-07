محكمة عراقية تقضى بالسجن المؤبد بحق 4 أشخاص أدينوا باستهداف مطار بغداد

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة جنايات عراقية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص أدينوا باستهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ.

وذكرت محكمة جنايات "الكرخ"، في بيان صحفي، أذاعته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "المُجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ في الثامن والعشرين من يناير 2022".

وأضافت أن "الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".