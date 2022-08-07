شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين الإسرائيليين في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وأكدت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.

وشددت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

واقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط تحليق طائرة تابعة لجيش الاحتلال في أجواء المسجد؛ بمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم.