شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية تدين هجوم الاحتلال الاسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت الوزارة - في بيان اليوم - ، المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار الهجمات الجوية على الشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف التصعيد وحماية المدنيين ، وبذل مزيد من الجهود للوصول إلى حلول مستدامة لهذا الصراع وفق قرارات الشرعية الدولية .



وجدد السودان موقفه الثابت من عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.