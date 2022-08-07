شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطنى الفلسطينى يدعو البرلمانات الدولية للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطينى روحي فتوح، رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية والأوروبية ومجلس الأمن، للتدخل الفورى والضغط على الاحتلال الاسرائيلى لوقف المذابح والجرائم التى يتعرض لها الأهل في غزة.

وشدد "فتوح" - في بيان الأحد أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - على ضرورة تحمل الأمم المتحدة، المسؤولية التاريخية والأخلاقية فى حماية ومساندة الشعب الفلسطينى لمواجهة الغطرسة والصلف الاستعمارى الإسرائيلي.

وقال: "ما كانت لهذا الغطرسة الإسرائيلية أن ترتكب مثل هذه الجرائم بقصف الأطفال والبيوت على رؤوس ساكنيها لولا صمت وحماية المجتمع الدولى على هذه المذابح التى راح ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء".

وطالب، الأمم المتحدة والمجتمع الدولى ومجلس الأمن بالقيام بدورهم الإنسانى والأخلاقى والقانونى للجم الاحتلال وإيقاف الجرائم التى تحدث وتتكرر، والعمل فورا على توفير الحماية للسكان الآمنين ومحاكمة قادة الاحتلال بتشكيل لجنة تحقيق بالجرائم التي ترتكب في غزة.