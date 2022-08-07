شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد أولى مراحل تنسيق الجامعات 2022 في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر، الأحد، عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للقبول في الجامعات من 11 إلى 15 أغسطس/آب.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع "فيس بوك" الحد الأدنى للقبول وجاء كالتالي:

موعد أولى مراحل تنسيق الجامعات 2022 في مصر

• الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758

ويكون القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

ويتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات في الجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ جميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

يُفتح باب التظلمات على نتائج الثانوية العامة 2022 في مصر، الإثنين، وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب التظلم لمدة 10 أيام، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر.



◄خطوات التظلم على نتيجة الثانوية 2022

أولا- كيفية التقديم:

- أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا.

- تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم ٣٠٠ جنيه لكل مادة.

٤. تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًّا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى الوزارة.

ثانيا - بعد قبول طلب التظلم:

1. حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

2. الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقديم بطلب مرت أخرى.

3. تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

4. يتم الاطلاع على صورة البابل شيت، إضافة إلى نموذج الإجابة.

5. يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

ثالثا - بعد التقديم:

1. في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيًّا.

2- يتم تجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

3- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال الوزير أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان نظام المراقبة.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر، الأحد، مجموعة من الإرشادات لطلاب الثانوية العامة 2022، التي يجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني.

ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بتوعية طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بخطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023، للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أي أخطاء قد تحدث في عملية التنسيق.



وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، إن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

وتشمل الحملة الأشكال التوضيحية (قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة - إنفوجراف توضيحي للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة - فيديو توضيحي لخطوات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة)، والتي تيسر على الطلاب إتمام تقديمهم للتنسيق الإلكتروني بكل يسر خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب إعلان الوزارة عن المواعيد المحددة لتنسيق كل شهادة وكل مرحلة من مراحل التنسيق، وفقا للوزارة.



وأضاف أن المركز الإعلامي سيقدم حملات توعية مماثلة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وكذلك طلاب الشهادات الفنية خلال الفترة المقبلة لمساعدتهم على التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد بكل يسر.

وعن وجود تغيير في نظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد، أكدت الوزارة أنه لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد ونظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو معتاد.



وكشفت وزارة التعليم العالي في مصر، ومكتب التنسيق عن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022.

وحددت الوزارة موقعين الأول (الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة).

وأعلنت عن مجموعة من القواعد والإرشادات لطلاب الثانوية العامة 2022، والتي يجب مراعاتها فى التنسيق الإلكتروني وهي (التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، وضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي شخص عليه، والحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة).