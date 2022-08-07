مسام ينتزع 1063 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة فى اليمن خلال الأسبوع الماضى

القاهرة - سامية سيد - أعلن فريق مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن، نزع 1063 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت قناة (اليمن) الإخبارية اليوم الأحد، إلى أن عدد الذخائر غير المنفجرة التي نزعتها فرق المشروع منذ تدشينه وصل إلى حوالي 210 آلاف و366 قطعة، إضافة إلى 7 آلاف و 445 عبوة ناسفة.

وكان فريق مشروع "مسام" قد أعلن نزع 3 آلاف 432 لغما وعبوات ناسفة خلال شهر يوليو الماضي في مختلف مناطق اليمن.