شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المستوطنين يستبيحون "الأقصى" والاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط تحليق طائرة تابعة لجيش الاحتلال في أجواء المسجد؛ بمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن آلاف المستوطنين تجمعوا في ساحة البراق، واحتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة من أجل اقتحام الأقصى، تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم، لإحياء ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل.

وأضافت الوكالة أن المستوطنين شرعوا عند الساعة السابعة صباحا باقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف على شكل مجموعات متتالية، بفوج أول من خمسين مستوطنا تقدمه الحاخام المتطرف يهودا غليك، فيما نشرت شرطة الاحتلال عناصر وحداتها الخاصة في ساحات الحرم لتوفير الحراسة للمقتحمين، ولإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات ومنع تنقلهم خلال الجولات الاستفزازية للمستوطنين في ساحات الحرم.

واعتقلت شرطة الاحتلال شابين من ساحات المسجد - لم تعرف هويتهما بعد - وأدى عدد من المستوطنين ما يسمونه السجود الملحمي في باحات الأقصى، فيما تصدى المصلون والمعتكفون للمقتحمين واستفزازاتهم بالتكبيرات.

وكانت شرطة الاحتلال قد أغلقت منذ الليلة الماضية، المحاور والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى المبارك من "روكفلر وادي الجوز" و"باب الأسباط" و"رأس العمود" و"وادي حلوة"، ومنعت الشبان من دخول المسجد الأقصى المبارك، فيما سمحت لمسيرات استفزازية للمستوطنين انطلقت نحو باب العمود وأبواب القدس والبلدة القديمة.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، قد قررت الليلة الماضية السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى، والزج بعناصر إضافية من الشرطة لحماية المقتحمين.

في السياق، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، قرية التواني بمسافر يطا جنوب الخليل.. وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن عشرات المستوطنين بتعزيزات عسكرية اقتحموا القرية، وأدوا طقوسا تلمودية في كهف أثري بالمنطقة.

وأوضح الجبور أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح عدد من المنازل في القرية، لتوفير الأمن والحماية للمستوطنين.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 21 فلسطينيا بعد مداهمتها عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

ففي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال: ثلاثة مواطنين من بلدة الخضر، واثنين من منطقة هندازة، وثلاثة آخرين في أثناء عبورهم على حاجز الكونتينر العسكري شرق بيت لحم، وجميعهم من بلدة بيت فجار.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: أسيري محرر ومواطن من مخيم طولكرم، وأسير محرر من بلدة صيدا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين بعد أن داهمت منزليهما في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال طالبة جامعية (22 عاما) من حي المراح، وأسيرين محررين من بلدة كفر راعي، إلى جانب مواطن من بلدة عنزة.

كما اعتقل الاحتلال شابا من خربة الحديدية بالأغوار الشمالية أثناء تواجده عند أحد المواطنين في المنطقة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من مخيم الفوار.