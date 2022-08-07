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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت مؤسسة القلب الألمانية إن قلة النوم تؤذي القلب؛ حيث إنها ترفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم



الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مؤسسة ألمانية: قلة النوم تؤذي القلب ترفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم



وأوضحت المؤسسة أن قلة النوم تؤدي إلى حدوث عمليات التهابية في الجسم؛ حيث تتشكل جزيئات الأكسجين العدوانية المعروفة باسم "الجذور الحرة" “Free Radicals”، والتي تهاجم الخلايا والأنسجة، ما يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين، وهو أحد الأسباب الرئيسية للعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية.



وبالإضافة إلى مشاكل القلب، تؤدي قلة النوم أيضا إلى التعب والإرهاق وضعف التركيز والعصبية وسرعة الاستثارة.

ولتجنب هذه المتاعب، ينبغي الحرص على أخذ قسط كاف من النوم بمعدل لا يقل عن 6 ساعات ليلا. وللتمتع بنوم هانيء ينبغي تناول وجبات خفيفة غنية بالبروتين فقط في المساء وعدم شرب القهوة قبل الذهاب إلى الفراش بأربع ساعات على الأقل.

ومن المهم أيضا الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت تقريبا كل ليلة. كما ينبغي أن تكون غرفة النوم باردة وهادئة ومظلمة (18 درجة مثالية). وتساعد طقوس النوم المنتظمة مثل تمارين التنفس أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو التأمل على الهدوء والنوم بشكل أفضل.

علاوة على ذلك، ينبغي تجنب الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية في وقت متأخر من المساء.

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص المواظبين على تناول "فيتامين دي" لديهم نفس المخاطر للإصابة بكسور العظام مثل أولئك الذين لا يتناولونه.

ولفتت مجلة "فوربس" إلى أن الدراسة التي نشرتها مجلة "نيو إنجلند" أكدت أن تناول فيتامين د"، لم يخفض خطر الإصابة بالكسور.



وتعزز هذه الدراسة، نتائج دراسة أخرى نشرتها مجلة "لانسيت" في عام 2014 توصلت إلى أن تناول مكملات "فيتامين د" لم يساعد في الوقاية من أمراض القلب وزيادة الوزن، أو اضطراب المزاج، والتصلب المتعدد، كما أنها "لم تساهم بزيادة كثافة العظام، ولم تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام".

وبالتوازي، هدمت إرشادات طبية أصدرتها جمعيات طبية رائدة، مثل الجمعية الأمريكية للقلب، والكلية الأمريكية لأمراض القلب، المفاهيم السائدة بشأن فوائد تناول زيت السمك (أوميجا 3) وفيتامين "د" كمكملين غذائيين لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



ويأمل خبراء في الصحة أن يساهم تعارض الإرشادات الجديدة مع الإعلانات التجارية الخاصة بعض المكملات في تغيير الفكرة الشائعة بأن أقراص المكملات يمكن أن تكون بمثابة إصلاح سريع للتخفيف من تأثير النظام الغذائي السيئ وأساليب الحياة غير الصحية.



وأوضحت "فوربس" أن الكثيرين يواصلون تناول "فيتامين د" رغم تلك التحديثات، بل ما زال بعض الأطباء يوصون بأخذ هذا الفيتامين، مؤكدة أن هذه الإرشادات تحتاج إلى مراجعة عادلة، حيث إن تناول هذه المكملات "لا تحدث أي فرق لدى الأشخاص".

ونصحت المجلة بعدم تناول المكملات الغذائية التي تشمل: فيتامين سي، وفيتامين د، وفيتامين أي، وفيتامين أيه، وفيتامين بي 6، والمكملات الغذائية بشكل عام.

وأشارت "فوربس" إلى أن تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات قد يضر الجسم، ولذا يتوجب استشارة الطبيب في حال نقص الفيتامينات بالجسم، والتي قد ترتبط بمشاكل صحية أخرى يمكن أن يساعد الطبيب في معالجتها.

ويذكر أن فيتامين (د) مسؤول عن تكوين العظام وتقويتها ويحمي من الإصابة بالأمراض القلبية وتصلب الشرايين وضغط الدم والسكتات الدماغية، كما يعد من الفيتامينات المهمة التي تساعد على الوقاية من مرض السكري، وذلك لقدرته على تحفيز البنكرياس على زيادة الأنسولين بالجسم وزيادة المناعة.

وأوردت مجلة الصحة الألمانية أن الشوكولاتة الداكنة تتمتع بفوائد صحية جمّة.

يأتي ذلك بفضل محتواها العالي من مركب "الفلافونول" المضاد للأكسدة، والذي يتمتع بتأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية، مما يحد من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

وأضافت المجلة أن الشوكولاتة الداكنة تعد صحية أكثر من الشوكولاتة المحتوية على الحليب كامل الدسم، وذلك بفضل قلة السعرات الحرارية بها؛ حيث إنها تحتوي على 0.6 جرام من السكر و12 جراما من البروتين، في حين تحتوي الشوكولاتة المحتوية على الحليب كامل الدسم على 60 جراما من السكر و5 جرامات من البروتين.