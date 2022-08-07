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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة سامسونغ عن اختراع جديد سيساهم في تطوير تقنيات العضلات الاصطناعية.

وأشارت مواقع الشركة على الإنترنت إلى أن المهندسين التابعين لسامسونغ تعاونوا مع خبراء من جامعة Ajou الكورية الجنوبية، وطوروا مشغّل "CASA" للعضلات الاصطناعية والتي يمكن لكل عضلة منها رفع أكثر من 800 ضعف وزنها.

سامسونغ تعلن عن اختراع جديد سيساهم في تطوير تقنيات العضلات الاصطناعية

وتبعا للخبراء في الشركة فإن " CASA" هو عبارة عن زمبرك معدني موصول بأسلاك متينة، ومجهز بشرائح إلكترونية يمكنها التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتحت تأثير ضغط معين تقوم الأسلاك بتحريك الزمبرك والذي يحرك العضلة الاصطناعية بدوره.

وتزن العضلة الاصطناعية المجهزة بهذا الجهاز حاليا 0.2 غ فقط، ولكن بإمكانها رفع 170غ أي اكثر من 800 ضعف وزنها، ويشير الخبراء في سامسونغ بأنه بالإمكان صنع عضلات أكبر بنفس التصميم تكون قادرة على رفع مئات الكيلوغرامات، وسيصبح من الممكن اعتمادها بالهياكل الاصطناعية مستقبلا.



وبالإضافة إلى كل ما سبق يمكن اعتماد تقنيات "CASA" أيضا في نظارات الواقع الافتراضي أو في القفازات الاصطناعية التي تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من التقاط الأشياء.

أعلنت شركة سامسونغ عن موعد حدثها التقني المرتقب والذي ستكشف خلاله عن مجموعة مميزة من الهواتف والساعات الذكية والأجهزة الإلكترونية.

وتبعا للصور والفيديوهات الترويجية التي نشرتها الشركة فإن حدث Galaxy Unpacked الثاني لهذا العام سيعقد في 10 أغسطس المقبل، وسيتم بثه عبر المواقع الرسمية للشركة على الإنترنت وعبر صفحاتها على يوتيوب.



ولم تعلن سامسونغ بعد عن الأجهزة التي ستكشف عنها خلال الحدث، لكن التسريبات تشير إلى أنها ستكشف عن الجيل الأحدث من هواتف Galaxy Fold وGalaxy Flip القابلة للطي، كما ستزيح الستار عن ساعات Galaxy Watch 5 الجديدة.

وفي حال صدقت التسريبات فإن هواتف Samsung Galaxy Z Flip4 الجديدة ستكون شبيهة من حيث التصميم بهواتف Z Flip الحالية، وستحصل على هاتف يمكن طيه من المنتصف أبعاده (165.1/71.9/7.2) ملم، وعلى شاشة مرنة بمقاس 6.7 بوصة، كما يفترض أن تعمل بمعالجات +Snapdragon 8 Gen 1 المتطورة وتكون قادرا على التعامل بشكل سريع مع شبكات 5G الحديثة.

وسيوضع منفذ USB Type-C ومنفذ المايكروفون ومنفذ مكبر الصوت على الحافة السفلية للهيكل، أما زر الطاقة الرئيسي وماسح بصمات الأصابع ومفتاح التحكم بمستوى الصوت فستكون على حافة الهيكل اليمنى.



وبالنسبة لساعات Galaxy Watch فيتوقع أن تحصل على هياكل متينة يدخل في تركيبها التيتانيوم، وستوفر هذه الساعات إمكانية إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات 4G، كما ستجهز بشرائح للاتصال اللاسلكي عبر البلوتوث وشبكات Wi-Fi، وستزود بحساسات لقياس معدلات نبض القلب، وحساسات متطورة لقياس درجة حرارة الجسم، وبطاريات بسعة 276 و397 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن اللاسلكي.

قررت سامسونغ تعزيز مواقعها في عالم صناعة الإلكترونيات، وأعلنت عن تطوير جيل جديد كليا من المعالجات للهواتف والحواسب والأجهزة الإلكترونية.

وأشارت الشركة في بيان لها على الإنترنت إلى أنها بدأت بالإنتاج الضخم للمعالجات المطورة بتقنية 3 نانومتر، والتي ستوفر أداء أفضل بكثير للهواتف والإلكترونيات مقارنة بالمعالجات الصغيرة المطروحة حاليا.

وتبعا للشركة فإن المعالجات الجديدة ستقلل من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 45٪ مقارنة بالمعالجات الحالية المطورة بتقنية 5 نانومتر، كماستحسن أداء الأجهزة بنسية 23% أيضا، وستشغل مساحة أقل في الهواتف الذكية بنسبة 16% تقريبا.

وأشارت سامسونغ إلى أنها ستعمل على تطوير هذه المعالجات أيضا لتصبح أقل استهلاكا للطاقة بنسية 50% تقريبا، كما ستحسنها لتكون قادرة على زيادة أداء الأجهزة بنسبة 30%.



وقالت الشركة في موقعها على الإنترنت "نواصل الابتكار النشط في تطوير التكنولوجيا التنافسية. ونبحث عن عملاء جدد في الصين، حيث نتوقع نموا مرتفعا في السوق مع تسارع الشركات لتأمين القدرة على معالجة النقص العالمي المستمر في الرقاقات".

ويرى الخبراء أن هذه الخطوة من سامسونغ ستساعدها على توسيع تنافسها مع "TSM"، وستبقيها في مواقع الريادة في عالم إنتاج الرقاقات الإلكترونية.

