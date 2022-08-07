شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشعب الصومالى يعقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس الشعب الصومالي، اليوم الأحد، جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الصومالي الجديد حمزة عبدي بري، في الثاني من الشهر الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن رئيس الوزراء الصومالي قد دعا نواب مجلس الشعب إلى منح الثقة لحكومته الجديدة من أجل البدء في أداء الواجبات الموكلة إليهم.

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الجديدة تضم 25 وزيرًا، بالإضافة إلى وزراء دولة، ونواب وزير.

وأشارت الوكالة الصومالية - في وقت سابق - إلى أن التشكيل الوزاري الجديد يضم وزراء سابقين وسياسيين بارزين، كما احتفظ بعضهم بمنصبهم في حكومة محمد حسين روبلي.

وأوضحت أنه تم استحداث وزارة جديدة هي وزارة البيئة وتغير المناخ، كما تم إلغاء وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث الطبيعية، فيما تم دمج وزارتي العدل والدستور لتكون وزارة واحدة.

ومن المتوقع أن يعرض تشكيلة الحكومة الجديدة على أعضاء البرلمان الفيدرالي لنيل الثقة خلال الأيام المقبلة.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد كلف، في يونيو الماضي، حمزة عبدي بري بتشكيل الحكومة الجديدة.