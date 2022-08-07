شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وسلطنة عمان تدينان الاعتداء الإسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين للاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أدى إليه من خسائر في الأرواح والممتلكات، محذرة من انعكاسه على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمنت الخارجية، في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لاحتواء الوضع والعمل على التهدئة ووقف التصعيد للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما تقدمت بخالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الفلسطيني الشقيق في ضحايا الاعتداء وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل .

من جهتها، أعربت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعت في بيان لوزارة الخارجية العمانية أوردته وكالة الأنباء العمانية، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته نحو وقف التصعيد ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.

بدورها، أدانت رابطة العالم الإسلامي اعتداءَ قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منددة بهذا الاعتداء الذي تسبب في خسائر فادحة بين المدنيين الأبرياء.

وأهابت الرابطة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد - بأهمية عمل الجميع على مساعي السلام العادل والشامل بدلاً من هذا التصعيد الذي يعقد القضية ويُقوض فرص السلام في المنطقة التي لابد من الدفع بها إلى الأمام في قضية مصيرية تعد في طليعة القضايا الدولية الملحة والمؤلمة.

ودعت الرابطة المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لمنع هذا التصعيد المستمر والخطير المفضي إلى تداعي حل القضية ومواصلة العُنف الذي تدفع ثمنه الدماء البريئة ويعود بجهود السلام للوراء.