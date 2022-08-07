شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثامين 8 شهداء بينهم طفل وسيدتان من تحت أنقاض منزل برفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشل مواطنون فلسطينيون وطواقم طبية وفرق إنقاذ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، جثامين 8 شهداء بينهم طفل وسيدتان من تحت أنقاض منزل في مدينة رفح الفسطينية جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، إلى 29 شهيدا و253 مصابا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه تم انتشال جثامين الشهداء الثمانية من قبل المواطنين الفلسطينيين وفرق الإنقاذ وطواقم الإسعاف والدفاع المدني من تحت ركام المنزل الذي دمرته طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية على رؤوس ساكنيه الليلة الماضية في حي الشعوث بمخيم رفح جنوب القطاع.

وتواصلت أعمال البحث عن الشهداء والجرحى حتى ساعات صباح اليوم الأحد، وقد تم إخلاء 8 شهداء من بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما وسيدتان، ومن بين الشهداء خالد سعيد منصور وزياد أحمد المدلل ورأفت صالح شيخ العيد.

وأصيب نحو أربعين فلسطينيا بينهم نساء وأطفال في القصف الإسرائيلي للمنزل في رفح، نقلوا جميعا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة لتلقي العلاج، بعضهم حالاتهم وصفت بالحرجة والخطيرة.

كما أدى قصف المنزل إلى تضرر المنازل المجاورة وإلحاق خسائر مادية كبيرة في صفوف المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال القصف الإسرائيلي الغادر.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي موقعا 29 شهيدا بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 253 فلسطينيا آخرين بينهم 96 طفلا و30 سيدة و12 مسنا، إضافة إلى تدمير وتضرر مئات الشقق السكنية والممتلكات الخاصة والعامة، وأراض زراعية.