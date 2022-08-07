شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.. شروط الالتحاق بكلية آداب 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 في مصر ومعرفة الطلاب لدرجاتهم، تبدأ مرحلة جديدة من البحث عن الكلية والجامعة المناسبة.

وتعتبر كليات الآداب من أكثرها طلبا لقلة مجموعها وانخفاض شروط الالتحاق بها.



وتحوي الكلية 18 قسما من بين دراسات اللغة والأدب والتاريخ وعلم النفس والاجتماع، جميعها بنظام "الانتظام"، وتتيح الكلية 4 أقسام فقط لـ "الانتساب"، وهي:

1- قسم اللغة العربية وآدابها.



يقبل القسم 150 طالبا بشرط أن يكون حاصلًا على أعلى مجموع اعتباري (المجموع الكلي- مجموع الثلاث لغات)، على ألا يكون الطالب قد حصل على شهادات من كليات مماثلة (كليات دار العلوم، وأقسام اللغة العربية بكليات الآداب والألسن والتربية والبنات وغيرها)، أو الحاصلين على مؤهلات عليا.

2- قسم الفلسفة.

يقبل القسم الطلاب الراغبين بالالتحاق به الحاصلين على الثانوية العامة 2022.

3- قسم التاريخ.

يقبل 600 طالب من الحاصلين على أعلى مجموع كلي.

4- قسم الاجتماع.

يقبل 220 طالبا من الحاصلين على أعلى مجموع من الشعبتين العلمية والأدبية.

لا يقبل القسم الطلاب المحولين أو الراسبين من الأقسام أو الكليات الأخرى.

يقبل 10 طلاب وافدين من الراغبين في الالتحاق.

يقبل القسم بشعبة الانتساب 10 طلاب من ذوي الهمم (إعاقة حركية- بصرية)، إضافة إلى 5 طلاب من المستجدين المحولين من كليات أخرى، و5 من طلاب المعادلات.

نظام "الانتظام"

يضم 18 قسا، لا يوجد ضمنها أقسام الإعلام والآثار، لأن جامعة القاهرة بها كليات من هذه التخصصات، أما باقي الأقسام فهي:

1- قسم اللغة العربية.

يقبل القسم 200 طالب بشرط أن يكون الطالب حاصلًا على أعلى مجموع اعتباري (المجموع الكلي + مجموع الثلاث لغات)، ولا يقبل القسم الخريجين من كليات مناظرة (خريجي دار العلوم وخريجي أقسام اللغة العربية في كليات الآداب والتربية والألسن والبنات).

2- قسم اللغات الشرقية.

شعبة اللغة التركية: تقبل 150 طالبا من الحاصلين على أعلى الدرجات في المجموع الاعتباري.

شعبة اللغة العبرية: تقبل 300 طالب من الحاصلين على أعلى الدرجات في المجموع الاعتباري.

اللغة الفارسية: تقبل 300 طالب من الحاصلين على أعلى الدرجات في المجموع الاعتباري.

ولا يقبل القسم المحولين من كليات أخرى أو من الأقسام الداخلية.

3- قسم اللغة الإنجليزية.

أولا: الثانوية العامة

يقبل 100 طالب من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري، على أن يكون الطالب حاصلًا على 48 درجة في مادة اللغة الإنجليزية، وأن يكون حاصلا على (55 درجة) على الأقل في مادة اللغة العربية، كما يشترط اجتياز الطالب لامتحان قبول تحريري باللغة الإنجليزية على أن يحصل الطالب في الامتحان الكلي على (650 درجة مـن 900 درجة) أي (١٥٠ درجة من ٢٢٣، وفي امتحان مركز اللغات على 500 درجة) أي المجموع 650 درجة من 900 درجة في الامتحانين، على أن يعقد الامتحان بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للثانوية العامة مباشرة.

ثانيا: الثانوية الإنجليزية والأمريكية (لا يقبل القسم الشهادات المعادلة من دول عربية):

- الثانوية الإنجليزية بحد أدنى (B).

- الدبلومة الأمريكية بحد أدنى (B).

- ضرورة اجتياز امتحان القبول التحريري بالإنجليزية.

ثالثا: بالنسبة للطلبة المحولين:

يشترط ألا يتجاوز عدد الطلاب المحولين عن 10 طلاب، ويجب اجتياز امتحان القبول التحريري.

رابعا: بالنسبة للطلاب الوافدين:

يشترط اجتياز امتحان القبول التحريري، وأن يكون الطالب حاصلا على 96% في مادة اللغة الإنجليزية (مع شهادة تثبت دراسته لمادة اللغة الإنجليزية واللغة العربية).

ألا يتجاوز عدد الطلاب 20 طالبا، ويجب توافر إفادة من الإدارة المركزية للوافدين تفيد ترشيحه لكلية الآداب- جامعة القاهرة انتظام.

4- قسم اللغة الفرنسية:

يشترط على الطالب أن يكون من خريج مدارس اللغة الفرنسية، يقبل القسم 50 طالبًا من الحاصلين على أعلى درجات في اللغات الثلاث.

بالنسبة للطلاب الوافدين قبول 20 طالبًا كحد أقصى بعد اجتيـاز الطالب المقابلة الشخصية للتأكد من أن مستوى الطالـب فـي الفرنسية يسمح له بمتابعة الدراسة بالقسم.

5- قسم اللغة الألمانية:

يقبل القسم الطلاب الحاصلين على شهادة الأيبيتور أو البكالوريا الدولية من المدراس الألمانية المعتمدة. بمصر أو من خارجها.

يقبل القسم الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والوافدين والمحولين من كليات أو أقسام أخرى بعد اجتياز امتحان القبول.

يقبل القسم الطلاب الذين تنطبق عليهم أي من الشروط السابقة بحد أدنى 20 طالبا من المتقدمين وبحد أقصى 33 طالبًا.

6- قسم الدراسات اليونانية واللاتينية:

يقبل القسم 150 طالبا الأعلى في مادة اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى المجموع الكلي على ألا تقل درجة الطالب في اللغة الإنجليزية عن 40 درجة / 50 درجة.

لا يقبل القسم أي تحويلات من الأقسام الأخرى بعد الأسبوع الثاني من الدراسة، ولا يقبل أي تحويلات.

7- قسم اللغة اليونانية الحديثة:

يقبل القسم 35 طالبًا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري (المجموع الكلي ومجموع اللغات الثلاث)، ولا يقبل القسم أي تحويلات من الأقسام الداخلية أو كليات أخرى بعد اكتمال العدد، ولا يقبل الحالات الخاصة.

8- قسم اللغة اليابانية:

يقبل القسم ٢٥ طالبا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري (المجموع الكلي + مجموع الثلاث لغات).

قبول عدد من الطلاب العرب إن وجدوا طبقا للوائح المعمول بها داخل كلية الآداب.

يقبل القسم عددا لا يتجاوز 5% من الطلاب المحولين وطلاب المعادلات من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام فقط، على أن تكون اللغات هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية دون غيرهما كشرط أساسي، والحد الأقصى للمقبولين لا يتجاوز 30 طالبا.

9- قسم اللغة الصينية:

يقبل القسم 70 طالبًا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري (المجموع الكلي + مجموع اللغات الثلاث).

10- قسم اللغة الإسبانية:

يقبل القسم 40 طالبًا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري (المجموع الكلي + مجموع اللغات الثلاث)، (30 طالبًا مستجدًا + 5 محولين + 5 طلاب من الشهادات المعادلة والوافدين)

11- قسم اللغة الإيطالية:

يقبل القسم 40 طالبا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري (المجموع الكلي مجموع اللغات +الثلاث).

12- قسم اللغة الروسية:

يقبل القسم 40 طالبًا من الطلاب الجدد الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري (المجموع الكلي + اللغات مجموع الثلاث).

13- قسم التاريخ:

يقبل القسم 600 طالب من الحاصلين على أعلى مجموع كلي.

14- قسم الجغرافيا:

يقبل القسم 400 طالب من أعلى المتقدمين في المجموع الاعتباري (مستجدون + معادلات + وافدون)، و25 طالبا من الطلاب المستجدين المحولين من كليات أخرى، و25 طالبا من الطلاب الباقين المحولين من الأقسام الداخلية.

15- قسم الفلسفة:

يقبل القسم الطلاب الراغبين بالالتحاق ممن حصلوا على الثانوية العامة.

16- قسم علم النفس

يشترط:

-أن يقبل القسم 70 طالبًا من المستجدين على النحو التالي:

(45) طالبًا من الشعبة الأدبية على ألا يقل المجموع عن 325 درجة، (25) طالبًا من الشعبة العلمية على ألا يقل المجموع عن 305 درجات.

-يقبل القسم إضافة إلى ذلك 10 طلاب فقط في نسـب المجموع الكلي للوافدين الراغبين في التقدم للقسم، (مـع مراعاة نسب طلاب التنسيق مع طلاب الوافدين) على أن تكون الأولوية لمن تقدم برغبته الأولى للالتحـاق بالقسم.

17- قسم الاجتماع:

يقبل القسم 130 طالبًا بأعلى مجموع من الشعبتين العلمية والأدبية، ولا يقبل القسم المحولين والراسبين من الأقسام أو الكليات الأخرى.

يقبل القسم 100 طالب من الوافدين الراغبين في الالتحاق بالقسم، ويقبل القسم 5 طلاب من المستجدين المحولين من كليات أخرى، إضافة إلى 5 طلاب معادلات.

18- قسم المكتبات والوثائق والمعلومات:

-يقبل القسم 100 طالب أعلى مجموع اعتباري، ويقبل القسم المستجدين المحولين من كليات أخرى 50 طالبا، ويقبل المحولين من أقسام داخلية 50 طالبا.

- يفضل أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة التحول الرقمي التي أقرتها وزارة الاتصالات.

- يقبل القسم الطلاب الوافدين والمعادلات والمحولين من الكليات الأخرى والأقسام الداخلية بالكلية.