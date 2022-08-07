شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وغائم فى الإمارات وشديد الحرارة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج على النحو التالى..

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، أن تستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان. ويستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية. ولازالت الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم. في حين يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والاجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

السعودية:الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الاحد صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الكويت:

شديد الحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة.

حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .