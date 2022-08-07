ما هو موعد تظلمات نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، إن الغالبية العظمى من درجات طلاب الثانوية العامة انعكاس حقيقي لمستواهم.

ما هو موعد ورابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022؟

وأوضح الوزير المصري، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، أن احتمال الخطأ في التصحيح الإلكتروني شبه منعدم".



وأضاف شوقي: "العام الماضي لم يشهد حصول الطلاب المتقدمين لتظلمات على درجات، رغم العدد الكبير المتقدم".



وأشار إلى أن الطلاب رأوا الورقة ونماذج الإجابة واقتنعوا أنها درجاتهم، موضحا: "لا يوجد عنصر بشري في التصحيح، واحتمال الخطأ شبه منعدم".

وتابع: "بلاش نعمل أحلام ونعشم نفسنا بحاجة.. عند الغالبية العظمى دي نمرة الأولاد ومستواهم".

واستطرد قائلا: "التظلم أيام التصحيح اليدوي كان نوعًا من المقايضة.. الكلام ده مش موجود في نوع الأسئلة والتصحيح ده.. مش عاوزهم يتعشموا في حاجة ويتكبدوا مصاريف وجهد دون عائد".

وأكد وزير التعليم المصري أنه سيتم فتح باب التظلمات على نتائج امتحانات الثانوية العامة، غدا الإثنين.

وأشار شوقي إلى أن التقديم على التظلمات إلكترونيا، على نفس رابط نتيجة الثانوية العامة.

ومن المقرر أن يستمر التقديم على تظلمات الثانوية العامة 2022 إلكترونيًا لمدة 15 يوما من فتح باب التقديم.

◄ ما هي آليـات وضوابط التظلمات للعام الدراسي 2022 بعد قبول طلب التظلم؟

1- حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

2- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

3- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

4- يتم الاطلاع على صورة البابل شيت، بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

5- يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

- الإجراءات المتبعة بعد التقديم

1- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيًا.

2- يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

3- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

- كيفية التقديم

1- التقدم بطلب التظلم لمدة 15 يوما من اليوم التالي لإعلان النتيجة.

2- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيا.

3- تحصيل رسوم إطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم (3٠٠ جنيه) لكل مادة.

4- تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.



بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 في مصر، وجه وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، رسالة إلى الطلاب الراسبين.

وقال وزير التربية والتعليم المصري: "إلى الطلاب الذين لم يوفقوا في امتحانات الثانوية العامة، الشطارة هي: لما أقع أعرف أقوم تاني".



وأضاف طارق شوقي في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "ما يحدث في حياتنا نأخذ منه العبر والدروس، والطالب هو الأعلم بحاله وهل اجتهد وذاكر أم لا؟".

وأشار إلى أن معظم الطلاب الأوائل من المدارس الحكومية في المحافظات، معقبًا: "هناك ترتفع نسب الانضباط والالتزام، والطلاب مش متزغللة قوي بالدروس والبدائل".



وختم وزير التعليم المصري رسالته إلى الطلاب الراسبين، قائلًا: "على هؤلاء الطلاب الاستفادة مما حدث، والتركيز في الدور الثاني أو في العام المقبل".



من جهة أخرى، قال "شوقي" إن المعلمين يحتاجون للتدريب والتطوير، مؤكدًا أنهم "يخضعون للتدريب باستمرار وليس من أجل الترقي فقط كما كان في السابق".

ولفت الوزير إلى تدريب أكثر من 200 ألف معلم بشأن الأمور البيئية، بداية من الإثنين المقبل، فضلًا عن تدريبهم على المناهج الجديدة من الآن وحتى بدء العام الدراسي الجديد.

أعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، السبت، تفاصيل نتائج الثانوية العامة في مصر 2022.

وقال في مؤتمر صحفي، إن نسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022 بلغت 75.04%، وهي أعلى من العام الماضي والتي كانت 74%.

وأضاف طارق شوقي أن نسبة النجاح في شعبة علمي علوم بلغت 78.32%، وفي شعبة علمي رياضة 81%، وفي الأدبي 68.39%.

وتابع: "لذلك تم استحداث بنوك أسئلة تقيس مهارات الفهم والاستيعاب وتم بناء نظام امتحانات إلكترونية وتصحيح إلكتروني وتم منح التابلت للطلاب لإتاحة مصادر متعددة للتعلم سواء المنصات الإلكترونية أو بنك المعرفة أو قنوات مدرستنا التي تتضمن الكثير من المحتوى الرقمي الهائل المتنوع للتصدي للدروس الخصوصية".

اعتمد وزير التعليم المصري طارق شوقي، مساء الجمعة، 5 أغسطس/آب، نتيجة الثانوية العامة 2022 للعام الدراسي 2021-2022.



وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال الموقع الإلكتروني التابع للوزارة على شبكة الإنترنت ولن يكون مطلوبًا من الطالب سوى تسجيل رقم الجلوس لتظهر النتيجة موضحة بها حالة الطالب سواء كان ناجحًا أو راسبًا أو مؤهلًا لدخول الدور الثاني.

وفي حالة نجاح الطالب تظهر درجات كل مادة على حدة، ويمكن للطالب احتساب مجموع درجات المواد للحصول على النسبة المئوية.