شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مؤشرات تنسيق الجامعات المصرية 2022؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينتظر طلاب الثانوية العامة مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 وإطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022، وذلك عقب إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة 2022.

ما هي مؤشرات تنسيق الجامعات المصرية 2022؟

وقال الدكتور حسين خالد، رئيس القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، تعليقا على مؤشرات تنسيق الجامعات 2022، إن استقبال الطلاب بكليات الطب الجامعات الحكومية، لن يختلف هذا العام عن الاعوام الماضية حيث تم استقبال ما يقارب الـ12 ألف طالب بكليات الطب بتنسيق العام الماضي.

وأضاف "خالد " أن أي تغيير في أعداد الطلاب الذين سيتم استقبالهم بكليات الطب يرجع إلى قرارات الأعلى للجامعات فقط، مشيرا إلى أن وجود الجامعات الأهلية لن يؤثر على أعداد الطلاب المتوجهة لكليات الطب بالجامعات الحكومية، ضمن مؤشرات تنسيق الجامعات 2022.

وتشير مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 إلى أن كليات الطب بالجامعات الحكومية استقبلت ما يقارب الـ 12 ألف طالب مثل العام الماضي، ومقارنة بأعداد الحاصلين على على 90% لأقل من 95% وهم 17066 علمي علوم فنجد أن كليات الطب قد يتراوح الحد الأدنى لكليات الطب ما بين 92% والـ 92.5%.

وفي حالة أنه تم استقبال قد ما يصل إلى 3 آلاف طالب بكليات طب الأسنان بينما كليات الصيدلة قد تتخطى الـ7 آلاف وقد تصل إلى 8 آلاف طالب، فإنه طبقا لـ مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 يصب الحد الادنى المتوقع لكليات طب الأسنان قد يصل إلى 91% بينما الصيدلة قد تكون أقل من 90% ليصل الحد الأدنى المتوقع إلى لكليات الصيدلة لـ 89% ويليها كليات العلاج الطبيعي.

تنسيق الكليات 2022 الحكومية

بينما يتساءل العديد من طلاب الثانوية العامة حول تنسيق القبول بالجامعات 2022 للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية وهل سيكون منخفض أم لا.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2022

مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 علمي علوم

طب المنصورة 386 درجة

طب الإسكندرية 382

طب الزقازيق 382

طب طنطا 381

طب كفر الشيخ 381

طب القاهرة 380

طب بورسعيد 379

طب عين شمس 378

طب أسنان المنصورة 378

طب المنوفية بشبين الكوم 378

هندسة بترول وتعدين السويس 378

طب فاقوس 378

طب بنها 377

طب حلوان 376

طب أسنان المنوفية 376

طب جنوب الوادي 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية 375

طب سوهاج 375

طب الفيوم 374

علاج طبيعي كفر الشيخ 368

علاج طبيعي بنها 367

صيدلة سوهاج 367

صيدلة جنوب الوادي 367

صيدلة المنصورة 367

صيدلة طنطا 366صيدلة دمنهور 366

علاج طبيعي القاهرة 366

علاج طبيعي السويس 366

صيدلة الزقازيق 366

صيدلة المنوفية 365

يبحث طلال الثانوية العامة الذين حصلوا على نتائجهم اليوم بعد إعلان الوزارة نتيجة الثانوية العامة 2022 عن موعد وملامح المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022.

3 خطوات قبل التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى

يتطلب التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية استيفاء عدة مراحل وهي:

إرسال نتيجة الثانوية العامة 2022 للمدارس على مستوى الجمهورية.

إعلان الملامح الدنيا لحدود تنسيق المرحلة الأولى للجامعات وفقا لنتيجة الثانوية العامة.

إعلان موعد التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.



ومن المتوقع بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 أن يتم إعلان الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الأولى، بينما تنطلق أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات عقب الانتهاء من تقديم طلبات أداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التي تشترط ذلك من أجل الالتحاق بها، والذي ينتهي يوم 11 أغسطس الجاري الموافق الخميس المقبل.

أعلن وزير التربية والتعليم نسب النجاح في الثانوية العامة حيث بلغت 75.4%، بينما بالنسبة لشعبة علمي علوم تصل النسبة إلى 78.3% وشعبة علمي رياضيات تبلع نسبتها 81% وهي أعلى نسبة نجاح، والشعبة الأدبية هبطت عن العام الماضي، لتكون 68%.

وبين الدكتور طارق شوقي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، اليوم السبت، إحصائيات الحاضرين والناجحين والنسبة المئوية للنجاح لطلاب العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة.

وبحسب وزير التربية والتعليم، فإن نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام بلغت 75.4% وهي أعلى من العام الماضي وكانت العام الماضي 74%.