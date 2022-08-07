شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين عدوان الاحتلال الاسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات، العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الأشخاص.

وأوضحت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم /السبت/ - أن هذا العدوان الغاشم يأتي استمرارا للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال وإصرارا على انتهاكها السافر لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ودعت الخارجية الكويتية المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته بالتحرك الفوري والسريع لوقف تلك الاعتداءات السافرة وضمان احترام سلطات الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والتزامها بقرارات الشرعية الدولية.

يذكرأن، كشف رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الاثنين القادم، بطلب من دولة فلسطين، لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقال منصور للوكالة: أنه تم التواصل مع رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، وأعضاء مجلس الأمن الأخرين، بما في ذلك المندوب العربي في المجلس (الإمارات العربية المتحدة)، للاستجابة لطلب دولة فلسطين بأن يتحمل المجلس مسؤولياته بوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة وإدانته، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني."

وتابع أن الكثير من الوفود من أعضاء مجلس الأمن عبرت عن استجابتها لهذا الطلب، الذي تم عبر دولة الإمارات المندوب العربي في المجلس، وتم الاتفاق على عقد جلسة مغلقة للمجلس بعد ظهر الاثنين القادم، للتعاطي مع هذا الطلب، وبحث العدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة.

وشدد منصور علي أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين والاستجابة لضرورات إدانة ووقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.