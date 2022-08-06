شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يعقد جلسة حول العدوان الإسرائيلى على غزة الاثنين القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الاثنين القادم، بطلب من دولة فلسطين، لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقال منصور للوكالة: أنه تم التواصل مع رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، وأعضاء مجلس الأمن الأخرين، بما في ذلك المندوب العربي في المجلس (الإمارات العربية المتحدة)، للاستجابة لطلب دولة فلسطين بأن يتحمل المجلس مسؤولياته بوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة وإدانته، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني."

وتابع أن الكثير من الوفود من أعضاء مجلس الأمن عبرت عن استجابتها لهذا الطلب، الذي تم عبر دولة الإمارات المندوب العربي في المجلس، وتم الاتفاق على عقد جلسة مغلقة للمجلس بعد ظهر الاثنين القادم، للتعاطي مع هذا الطلب، وبحث العدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة.

وشدد منصور علي أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين والاستجابة لضرورات إدانة ووقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.