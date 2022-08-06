شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى ينسق مع نظيرة الكويتى لتقديم مساعدات لمستشفيات غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتى مساء اليوم السبت تقديمها مساعدات طبية عاجلة إلى مستشفيات قطاع غزة التى تواجه نقصا حادا فى الأدوية والمعدات الطبية نتيجة العدوان الإسرائيلى المتواصل على القطاع.

وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس، فى تصريح لها، إنه تم إجراء الاتصالات والتنسيق مع المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى الدكتور رامى الناظر لإدخال المساعدات الطبية عبر معبر رفح خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أنه تم التواصل أيضا مع الأشقاء فى الهلال الأحمر الفلسطينى للاطلاع على الاحتياجات الطبية والإغاثية بشكل عاجل، مشيرة إلى أن الجمعية تسخر إمكاناتها لمساعدة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والتخفيف من معاناته نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت أن المساعدات تهدف إلى تأمين احتياجات المستشفيات فى القطاع لعلاج الجرحى فى إطار العمل الإنسانى الذى تنتهجه جمعية الهلال الأحمر الكويتى فى إغاثة الشعوب المنكوبة فى مختلف دول العالم.

ودعت البرجس المجتمع الدولى والمنظمات الإنسانية لتحمل المسئولية المشتركة فى إغاثة الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن الكويت تتابع بقلق شديد التداعيات الناتجة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة الذى يواجه ظروفا إنسانية أقل ما توصف بأنها مأساوية.

وأكدت أن الهلال الأحمر الكويتى سيقوم بعمل الكثير من المبادرات والجهود من أجل دعم المتضررين جراء ما خلفه العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والمنظمات الإنسانية الدولية.