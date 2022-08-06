شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا" تغلق جميع منشآتها باستثناء الصحية فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مساء اليوم /السبت/ جميع منشآتها أمام الجمهور حتى إشعار آخر باستثناء المراكز الصحية البالغ عددها 22 مركزًا في قطاع غزة.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم - "ابتداء من 7 أغسطس، وحتى إشعار آخر، سيتم إغلاق جميع منشآت الأونروا أمام الجمهور باستثناء المراكز الصحية البالغ عددها 22 مركزًا، حيث ستفتح المراكز أبوابها في ساعات العمل المعتادة، ابتداء من الساعة 8:30 صباحًا ولكنها ستقتصر فقط على تقديم الخدمات الأساسية بما في ذلك: صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، وحالات الحمل عالية الخطورة (وسيتم متابعة الحالات غير الخطرة عن طريق الهاتف) وجميع حالات ما بعد الولادة، والتطعيمات للأطفال وحالات ألم الأسنان الحادة وخدمات المختبرات الطارئة".



وأكدت استمرار أعمال صحة البيئة وتشغيل آبار المياه دون انقطاع طالما يسمح الوضع بذلك، مشيرة إلى أنه للحصول على خدمات الدعم الاجتماعي يرجى الاتصال من خلال خطوط المساعدة، وأنها ستتوفر خدمات الدعم الاجتماعي للأسرة وحالات العنف والإساءة والإهمال من الأحد إلى الخميس.